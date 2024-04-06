Губернатор объяснил прорыв дамбы в Орске

Дамбу в Орске прорвало из-за исключительного паводка, она была рассчитана на меньшую нагрузку — высоту воды в Урале 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м. Власти за день до прорыва говорили, что орская дамба готова к воде

Фото: Сергей Пузырев / ТАСС

Проект дамбы в Орске, которую прорвало накануне вечером, был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку, заявил оренбургский губернатор Денис Паслер по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«И такой паводок — скорее исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — написал он в телеграм-канале.

В этом году паводок аномально высокий, такого сброса с Ириклинского водохранилища еще не было — 2170 кубометров в секунду, «это нонсенс», признавал орский мэр Василий Козупица. По его словам, «ситуация стремительно развивается в худшую сторону».

Два дня назад мэр уверял, что лично проверил дамбу и убедился в ее надежности: «Это достаточно надежное сооружение, я уверен, она вынесет нагрузку, которая придет сюда».

Дамбу в Орске ввели в эксплуатацию в 2014 году. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Она рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м. Микрорайон Старый город, где расположена дамба, находится на берегу Урала. По данным на 2021 год, в Орске проживали 189 тыс. человек.

Выплаты всем пострадавшим увеличат вдвое — единовременно они смогут получить по 20 тыс. руб., при утрате имущества — от 50 до 100 тыс. руб. на человека, пообещал Паслер. По его оценке, ситуация в старой части Орска сложная, экстренные службы готовятся к тому, что люди не смогут вернуться в свои дома еще несколько дней.

«Эвакуация — необходимая мера. Во временных пунктах размещения созданы все условия, на КЧС дал соответствующее поручение — в течение двух часов дополнительно снабдить ПВР всем необходимым», — добавил губернатор.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления в Орске, по последним данным, эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей.

Обнаружены два тела, но гибель этих людей, предварительно, не связана с паводком, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства области.

Сложная ситуация и в областном центре региона — Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг 855 см, она продолжает прибывать. Неблагоприятной считается отметка в 760 см, опасной — 930 см. Полицейским поручено принудительно вывозить людей из опасных районов города.