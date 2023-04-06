Фестиваль «Нашествие» проведут после трехлетнего перерыва

Последнее «Нашествие» состоялось летом 2019 года. В этом году фестиваль проведут не в Большом Завидово, а на новой площадке в Калужской области. Состав участников пока не определен

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году состоится 4–6 августа на новой площадке — в районе деревни Митяево Калужской области, сообщают организаторы на странице в сети «Вконтакте». В последний раз мероприятие проводили летом 2019 года.

«Мы чуть позже заявим состав участников. И обязательно вам сообщим», — сказал РБК руководитель пресс-службы фестиваля Олег Цуриков. Радиостанция «Наше радио» сообщает, что ожидаются выступления «десятков известных музыкальных групп» и «сотен молодых музыкантов из самых разных регионов страны», также в программе фестиваля заявлены театр, кино и историческая реконструкция.

На сайте «Нашествия» говорится, что в этом году можно использовать билеты, купленные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го, для этого нужно зарегистрировать их в личном кабинете.

Впервые «Нашествие» состоялось в 1999 году в столичном ДК Горбунова. С 2004 года фестиваль проводился в Тверской области: сначала — в поселке Эммаус, а позднее — в сельском поселении Большое Завидово.

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. Летом 2021-го его собирались провести в подмосковном Серпухове, но от этих планов пришлось отказаться. Прошлой весной организаторы решили перенести его на 2023 год.

В 2018 году несколько музыкантов, в том числе группа «Порнофильмы», отказались участвовать в мероприятии из-за пропаганды милитаризма. Они объяснили это решением организаторов продолжать сотрудничество с Минобороны, которое с 2013 года организует на фестивале экспозицию военной техники, пункт приема заявлений на контрактную службу, а также проводит шоу-мероприятия вроде приземления парашютистов и патриотические акции. После начала военных действий на Украине музыканты из «Порнофильмов» уехали из России, а одну из песен группы проверили на экстремизм.

В предыдущие годы участниками «Нашествия» были ДДТ, Би-2, «Машина времени» (лидер группы Андрей Макаревич признан иноагентом), «Аквариум», «Ногу Свело!» (солист Максим Покровский признан иноагентом), Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом) и другие музыканты, которые высказывались против военных действий на Украине. Часть из них уехали из России, у других в стране отменяют или переносят концерты.