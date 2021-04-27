Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли из Тверской области

Фото: nashestvie / Facebook

Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, а не в Большом Завидово в Тверской области, где он проводился раньше. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Оргкомитет фестиваля «Нашествие» сообщает, что в 2021 году «главное приключение года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что Серпухов «становится частью долгосрочной концепции развития фестиваля». В то же время они отметили, что «Нашествие» сохранит свой формат, сложившийся за более чем 20 лет проведения мероприятия.

В прошлом году фестиваль «Нашествие» не состоялся из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы просили сохранить купленные билеты, пообещав, что они будут действительны через год.