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Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли из Тверской области

Фото: nashestvie / Facebook
Фото: nashestvie / Facebook

Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, а не в Большом Завидово в Тверской области, где он проводился раньше. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Оргкомитет фестиваля «Нашествие» сообщает, что в 2021 году «главное приключение года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении.

Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Общество
Фестиваль &laquo;Нашествие&raquo;

Организаторы добавили, что Серпухов «становится частью долгосрочной концепции развития фестиваля». В то же время они отметили, что «Нашествие» сохранит свой формат, сложившийся за более чем 20 лет проведения мероприятия.

В прошлом году фестиваль «Нашествие» не состоялся из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы просили сохранить купленные билеты, пообещав, что они будут действительны через год.

коронавирус рок-музыка «Нашествие»
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