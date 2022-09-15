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Судебная экспертиза не нашла признаков экстремизма в песне «Порнофильмов»

Судебные эксперты пришли к выводу, что песня «Нищих убивай!» — сатирическая и не содержит признаков экстремизма. В феврале композицию исключили из списка экстремистских материалов, а дело направили на новое рассмотрение
Выступление группы &laquo;Порнофильмы&raquo;
Выступление группы «Порнофильмы» (Фото: Wikimedia Commons)

Судебная экспертиза не выявила в песне группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» признаков экстремизма, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Текст песни по назначению суда проверяли специалисты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики. Они пришли к выводу, что композиция сатирическая.

РБК обратился за комментариями к участникам группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову и Александру Русакову.

Ранее музыканты говорили, что песня, о которой идет речь, — это перепевка композиции Kill the Poor американской панк-группы Dead Kennedys. По словам участников группы «Порнофильмы», они перевели оригинал на русский почти дословно, «с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность».

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Дзержинский суд Волгограда признал песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» экстремистской в сентябре 2021 года. В ноябре Минюст внес композицию в перечень экстремистских материалов.

Музыканты называли ситуацию абсурдной. «Нам всегда казалось очевидным, что эта песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным», — отметили в группе. Ее представители также сообщили, что не получали уведомлений о проведении заседания и узнали о решении суда от журналистов.

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Впоследствии адвокаты, представляющие интересы музыкантов, подали апелляцию, ссылаясь на заключения лингвистов и музыковедов, что ни суд, ни прокуратура не выявили смысла произведения, сообщил Чиков.

17 февраля Волгоградский областной суд отменил решение, и песню исключили из списка экстремистских материалов. Дело направили на новое рассмотрение, в рамках которого суд и назначил повторную экспертизу. Судебное заседание состоится 26 сентября.

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