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«Би-2» и «Сплин» не выступят на фестивале саундтреков к «Брату-2»

«Би-2» и «Сплин» исчезли из числа участников фестиваля саундтреков к «Брату-2» в Москве
Группы должны были выступать на фестивале «Брат-2: живой Soundtrack», но теперь их названия исчезли из списка участников мероприятия. Организатор концерта не смог пояснить, почему «Би-2» и «Сплин» не будут на фестивале
Лидер группы &laquo;Сплин&raquo;&nbsp;Александр Васильев
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Группы «Би-2» и «Сплин» не будут выступать на фестивале «Брат-2: живой Soundtrack» в Москве, хотя ранее были заявлены как участники, сообщается в группе фестиваля во «ВКонтакте». На исчезновение артистов с афиши обратил внимание ТАСС.

В компании NCA, которая организует концерт, РБК заявили, что не могут уточнить, что стало причиной изменений в программе фестиваля.

«Брат-2» — фильм Алексея Балабанова 2000 года. В альбом саундтреков к нему вошли песня «Би-2» «Полковнику никто не пишет» и «Линия жизни» «Сплина». Кроме того, в фильме звучали еще другие треки «Би-2» — например, «Варвара» и «Счастье».

Сейчас в качестве участников заявлены Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»), Вадим Самойлов (экс-участник «Агаты Кристи»), Настя Полева, группа «Маша и Медведи», Ирина Салтыкова и Олег Гаркуша («АукцЫон»).

В пресс-службе «МТС Live Холл», где пройдет мероприятие, РБК порекомендовали обратиться к организаторам фестиваля. РБК обратился за комментариями к представителям групп «Би-2» и «Сплин».

Концерты обеих групп не в первый раз отменяют или переносят. В августе прошлого года «Сплин» на фестивале «Чернозем» в Воронежской области посвятили песню «Выхода нет» уехавшим из страны музыкантам. Лидер группы Александр Васильев выразил надежду, что они вернутся в страну и будут выступать. Через несколько дней не состоялось выступление группы в Москве, а затем несколько концертов в городах России с осени перенесли на весну. Ближайшие выступления группы запланированы на Кипре, в Израиле и Турции.

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У «Би-2» весной прошлого года отменили концерт в Омске из-за того, что со сцены не убрали баннер «Za президента». После этого группа перенесла часть своих летних выступлений в России на осень, но сообщений, что эти концерты прошли, на странице «Би-2» во «ВКонтакте» не было. Ближайший концерт в России, судя по афише, пройдет в июне в Москве, в марте группа выступит в Кишиневе, Дубае и Ереване.

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Би-2 Сплин отмена концертов
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