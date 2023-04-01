Группу «Сплин» убрали из списка участников фестиваля «Ветер Сибири»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Группу «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет в Новосибирске 11–13 августа. На это обратило внимание местное издание «Сибирьмедиа».

Ранее отменить выступление группы потребовал местный «Союз отцов». Поводом стала позиция лидера группы Александра Васильева. «Недопустимо предоставлять площадку подобным исполнителям. Нужно понимать: сейчас идет специальная военная операция, люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства, интересов сограждан», — говорится в заявлении.

РБК направил запрос организаторам фестиваля «Ветер Сибири». Директор группы «Сплин» отказался давать комментарий.

В августе 2022 года группа «Сплин» выступала на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже. В ходе выступления лидер группы Васильев заявил, что рад видеть столько людей, «в которых сохранились милосердие и сострадание». А песню «Выхода нет» рок-музыкант посвятил артистам и группам, которым пришлось уехать из страны.