Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

Фестиваль «Нашествие» (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль переносится на июль 2021 года. Его организаторы попросили сохранять билеты, купленные на мероприятие этого года, так как они будут действительны.

«Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как «Нашествие», в настоящее время не представляется возможным», — отметили организаторы фестиваля.

«Нашествие» должно было пройти с 24 по 26 июля в Большом Завидово в Тверской области.