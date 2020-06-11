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Пандемия коронавируса ,  
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Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

Фестиваль «Нашествие»
Фестиваль «Нашествие» (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль переносится на июль 2021 года. Его организаторы попросили сохранять билеты, купленные на мероприятие этого года, так как они будут действительны.

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Фото: Jim Urquhart / Reuters

«Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как «Нашествие», в настоящее время не представляется возможным», — отметили организаторы фестиваля.

«Нашествие» должно было пройти с 24 по 26 июля в Большом Завидово в Тверской области.

Ранее организаторы музыкального фестиваля Park Live, который должен был пройти в Москве с 17 по 19 июля, перенесли его на следующий год из-за пандемии коронавируса. Российский кинофестиваль «Кинотавр», который был намечен на июнь, перенесли на осень.

Теги: фестиваль, рок-музыка, коронавирус
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