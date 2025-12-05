 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

93,8% опрошенных россиян признали решение по делу Долиной несправедливым

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

93,8% опрошенных россиян считают, что в спорной ситуации, когда продавец стал жертвой мошенников, квартира должна оставаться у добросовестного покупателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Робовокс» совместно с компанией «ОнИн», передают «Ведомости».

Социологи с 1 по 3 декабря опросили 1100 респондентов из всех федеральных округов, представляя им ситуацию в виде пиктограмм без упоминания имени певицы Ларисы Долиной. Исследователи пришли к выводу, что россиян возмущает в первую очередь несправедливость обстоятельств, а не конкретная персона.

Порядка 93% опрошенных уверены, что неправильно перекладывать риски на покупателя и он не должен нести ответственность за ошибки продавца.

92–94% опрошенных считают, что продавец, ставший жертвой мошенников, должен вернуть деньги покупателю в случае возврата квартиры по решению суда.

На открытый вопрос о том, с чьим именем может ассоциироваться подобная ситуация в будущем, 58% респондентов назвали Долину, 39% затруднились ответить, 2,5% привели ассоциации без упоминания имени и 0,5% вспомнили Остапа Бендера.

Авторы исследования отмечают, что люди расценивают эту ситуацию как нарушение фундаментальных основ человеческого общежития и в обществе существует запрос на исправление несправедливости.

По мнению социолога Дениса Волкова, участие в истории известной певицы обостряет восприятие несправедливости — создается впечатление, что суд встал на сторону «богатой и знаменитой», а «обычный» человек пострадал. Политолог Александр Немцев считает, что этот случай взбудоражил общество и граждане ждут, что ситуация будет разрешена «по справедливости», в противном случае доверие к институтам может снизиться.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник, после того как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Полина Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги могут быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Лариса Долина решение суда квартира Опрос россияне
