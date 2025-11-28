 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Думе заявили о волне возвратов квартир продавцам после дела Долиной

Разворотнева: число возвратов квартир продавцам выросло после дела Долиной

Волна судебных возвратов квартир продавцам, ссылающимся на действия мошенников, началась после случая с певицей Ларисой Долиной, которой суд вернул квартиру после жалобы на мошенников. Об этом в интервью «Дума ТВ» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после «дела Долиной», — заявила парламентарий. Она добавила, что, несмотря на отсутствие в России прецедентной правовой системы, судьи все равно «смотрят на коллег».

Она указала, что действующее законодательство не содержит понятий «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также не устанавливает перечня признаков мошеннического воздействия, которые должны доказываться в суде. В связи с этим, по словам Разворотневой, каждый суд вынужден принимать решения по таким спорам исходя из собственного понимания ситуации.

Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Долина стала, по ее словам, жертвой мошенников: злоумышленники убедили ее провести фиктивную сделку по продаже квартиры в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб., обещая сохранение права собственности и перевод денег на «безопасный счет». В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен.

В конце ноября суд признал законными решение о возвращении народной артистке квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников.

Случай Долиной придал огласку новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег признается недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий. Через суд он начинает добиваться признания договора купли-продажи ничтожным, требовать возврата денег.

Егор Алимов
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
