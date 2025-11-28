В Думе заявили о волне возвратов квартир продавцам после дела Долиной
Волна судебных возвратов квартир продавцам, ссылающимся на действия мошенников, началась после случая с певицей Ларисой Долиной, которой суд вернул квартиру после жалобы на мошенников. Об этом в интервью «Дума ТВ» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после «дела Долиной», — заявила парламентарий. Она добавила, что, несмотря на отсутствие в России прецедентной правовой системы, судьи все равно «смотрят на коллег».
Она указала, что действующее законодательство не содержит понятий «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также не устанавливает перечня признаков мошеннического воздействия, которые должны доказываться в суде. В связи с этим, по словам Разворотневой, каждый суд вынужден принимать решения по таким спорам исходя из собственного понимания ситуации.
Летом 2024 года Долина стала, по ее словам, жертвой мошенников: злоумышленники убедили ее провести фиктивную сделку по продаже квартиры в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб., обещая сохранение права собственности и перевод денег на «безопасный счет». В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен.
В конце ноября суд признал законными решение о возвращении народной артистке квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников.
Случай Долиной придал огласку новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег признается недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий. Через суд он начинает добиваться признания договора купли-продажи ничтожным, требовать возврата денег.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили