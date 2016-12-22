Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия»

Правозащитник арестован на 25 суток за публикацию в Facebook, в которой призывал прийти на несогласованную акцию

Лев Пономарев (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Тверской суд Москвы назначил 25 суток ареста лидеру движения «За права человека» 77-летнему Льву Пономареву. Об этом сообщили РБК в суде. Пономарева признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

Ранее эксперт движения «За права человека» Олег Еланчик сообщал, что 1 декабря на Пономарева составили протокол по этой статье, передавала «Новая газета». Отмечалось, что правозащитник разместил на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая состоялась 28 октября у здания ФСБ на Лубянке. При этом власти Москвы не согласовали проведение этой акции. Организаторы намеревались устроить шествие в центре Москвы от метро «Тургеневская» до Лубянской площади и обратно до Тургеневской площади, мэрия предложила перенести акцию в районы Марьино или Щукино. В несогласованной акции приняли участие около 150 человек, полиция арестовала 40 человек.

В марте полиция арестовала членов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову. Следствие считает, что активисты намеревались свергнуть конституционный строй и установить в стране временное правительство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Защита обвиняемых утверждала, что движение было создано по инициативе оперативника Центра «Э» МВД и двух его агентов.

В июле Пономарев провел одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в поддержку фигурантов дела «Нового величия», позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его на 10 тыс. руб. В августе в столице состоялась акция под названием «Марш матерей» в защиту обвиняемых, после этого двух фигурантов дела — Павликову и Марию Дубовик — перевели под домашний арест, еще шестеро подозреваемых остаются в СИЗО. В сентябре один из фигурантов дела Вячеслав Крюков попросил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову перевести его из СИЗО под домашний арест.

По «пензенскому делу» обвиняются 11 молодых людей из Санкт-Петербурга и Пензы, против них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем). По данным ФСБ, они входили в организацию «Сеть» и готовились к началу волнений в России.