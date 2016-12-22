ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,40 EUR Нал. 76,28 75,35 USD Бирж. 66,80 -0,02 EUR Бирж. 75,85 +0,05 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3938,00 -89,60 IMOEX 2427,89 -0,63% RTSI 1145,07 -0,94% Brent 61,79 -1,28% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия»
Лента новостей
Умер работавший с «Маски-шоу» и «Деревней дураков» мультипликатор 16:35, Общество Суд продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву 16:25, Общество Битва за мир: почему тарифные войны могут обернуться освобождением рынков 16:24, Мнение Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:12, РБК и Barilla МВД закупит к Новому году более 28 тыс. пар наручников «Нежность» 16:07, Общество Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД 16:03, Политика Европа представила план по снижению зависимости от доллара 16:02, Экономика Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве 15:59, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15:52, РБК и EXMO Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года 15:50, Экономика ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России 15:43, Бизнес Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия» 15:43, Общество Кокорин-младший написал заявление на избитого водителя телеведущей 15:40, Общество Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года 15:39, Бизнес 5 модных трендов этого сезона 15:39, РБК Pink и KUPIVIP.RU Идея по инвестированию: когда покупать токен Metal 15:34, Крипто Начальник российского генштаба оценил военные расходы в $50 млрд 15:28, Политика Путин вручил премию жителю Смоленской области за волонтерство 15:21, Общество В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку 15:18, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 15:07, РБК и Thomson Reuters Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы 15:04, Экономика Хардфорк Stellar и запуск платформы TokenPay: главные события декабря 15:03, Крипто МИСиС отказался от строительства кампуса в Новой Москве 15:02, Общество За уборку резиденции Кадырова предложили 51 млн руб. 14:52, Общество «Россия 1» стала претендентом на лидерство среди вещателей по итогам года 14:49, Технологии и медиа Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним 14:49, Политика Как в соцсетях встретили «Яндекс.Телефон» с «Алисой» и кешбэком 14:45, Стиль Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 14:41, РБК, Jardin и Greenfield
Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия»
Общество, 15:43
0
Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия»
Правозащитник арестован на 25 суток за публикацию в Facebook, в которой призывал прийти на несогласованную акцию
Лев Пономарев (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Тверской суд Москвы назначил 25 суток ареста лидеру движения «За права человека» 77-летнему Льву Пономареву. Об этом сообщили РБК в суде. Пономарева признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

Ранее эксперт движения «За права человека» Олег Еланчик сообщал, что 1 декабря на Пономарева составили протокол по этой статье, передавала «Новая газета». Отмечалось, что правозащитник разместил на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая состоялась 28 октября у здания ФСБ на Лубянке. При этом власти Москвы не согласовали проведение этой акции. Организаторы намеревались устроить шествие в центре Москвы от метро «Тургеневская» до Лубянской площади и обратно до Тургеневской площади, мэрия предложила перенести акцию в районы Марьино или Щукино. В несогласованной акции приняли участие около 150 человек, полиция арестовала 40 человек.

В Москве прошел несанкционированный «Марш матерей». Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

В марте полиция арестовала членов движения «Новое величие», включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову. Следствие считает, что активисты намеревались свергнуть конституционный строй и установить в стране временное правительство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Защита обвиняемых утверждала, что движение было создано по инициативе оперативника Центра «Э» МВД и двух его агентов.

В ЕСПЧ поступила первая жалоба по «делу «Нового величия»
Общество

В июле Пономарев провел одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в поддержку фигурантов дела «Нового величия», позднее Тверской суд Москвы оштрафовал его на 10 тыс. руб. В августе в столице состоялась акция под названием «Марш матерей» в защиту обвиняемых, после этого двух фигурантов дела — Павликову и Марию Дубовик — перевели под домашний арест, еще шестеро подозреваемых остаются в СИЗО. В сентябре один из фигурантов дела Вячеслав Крюков попросил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову перевести его из СИЗО под домашний арест.

По «пензенскому делу» обвиняются 11 молодых людей из Санкт-Петербурга и Пензы, против них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем). По данным ФСБ, они входили в организацию «Сеть» и готовились к началу волнений в России.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: "Новое величие" , арест , Лев Пономарев , правозащитник
Главное
Европа представила план по снижению зависимости от доллара Экономика
Материалы по теме
СМИ сообщили о задержаниях на акциях в защиту активистов «Нового величия» Общество
Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку «Нового величия» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter