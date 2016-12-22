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Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку «Нового величия»
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Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку «Нового величия»
«Дело «Нового величия», 16:54
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Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку «Нового величия»

Мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку арестованных участников сообщества «Новое величие» запланированную на воскресенье, 28 октября. Об этом рассказала РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

По ее словам, организаторам подали в мэрию уведомление о демонстрации с 2 тыс. участников, которую они намерены провести в воскресенье от метро «Тургеневская» до Тургеневской площади через улицу Мясницкая, Лубянскую площадь, улицу Большая Лубянка и Сретенский бульвар. В качестве цели демонстрации они указали требования к руководству страны прекратить уголовные дела против участников сообществ «Новое величие» и «Сеть».

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Романова добавила, что власти Москвы предложили перенести акцию на улицы Перерва и Люблинскую либо провести мероприятие от станции метро «Октябрьское поле» до «Щукинской» через улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. «Однако в предусмотренный законодательством срок информация о непринятии или принятии данного предложения не поступила», — заявила Романова, отметив, что в данном случае, согласно законодательству, организаторы не вправе проводить митинг.

Отказ от предложенного организаторами места проведения акции она объяснила тем, что там нет площадки, способной вместить заявленные 2 тыс. человек и митингующие будут мешать пешеходам. Также они могут нарушить права граждан, не участвующих в демонстрации.

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Членов движения «Новое Величие» арестовали в марте, в том числе несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

При этом сторона защиты считает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника центра «Э» МВД и двух его агентов. Как сообщала «Медиазона», движение образовалось из чата в Telegram, в который вступил некий Руслан Д. впоследствии предложивший создать «Новое величие».

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Изначально под домашним арестом были четыре участника «Нового величия», еще четверо были отправлены в СИЗО. На фоне общественной кампании и акции под названием «Марш матерей» в защиту обвиняемых следствие решило изменить меру пресечения Павликовой и другой фигурантке дела — Марии Дубовик, девушек перевели под домашний арест. В октябре Мосгорсуд постановил, что Павликову заключили под стражу незаконно.

После перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест другой фигурант дела «Нового Величия», Вячеслав Крюков попросил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову об изменении ему меры пресечения и переводе из СИЗО.

Теги: Москва , акция
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