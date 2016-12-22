Фигурант дела «Нового величия» попросил Москалькову о домашнем аресте

Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой письмо с просьбой о его переводе из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев в своем блоге.

«Я не прошу закрыть дело, нет. Пускай суды, на которых будет решаться наша виновность, пройдут. Я прошу лишь о том, чтобы необъективная и антигуманная мера пресечения в виде заключения меня в СИЗО изменилась на домашний арест», — говорится в письме Крюкова, опубликованном правозащитником.

По словам Крюкова, полугодовое заключение под стражу того, кого на данный момент не признали виновным, стало психологической пыткой. Он также напомнил, что уже шести фигурантам дела мера пресечения была изменена на домашний арест.

Крюков не признал свою вину, назвав дело искусственным и «специально подстроенным» сотрудником правоохранительных органов. В знак протеста против избранной судом меры пресечения после слушания 11 сентября Крюков начал голодовку. В течение шести дней он пьет только воду. Сообщая о состоянии здоровья, Крюков написал об учащенном пульсе (тахикардии) и болях в животе.

Ранее в сентябре стало известно, что Дорогомиловский суд Москвы на три месяца продлил домашний арест фигуранткам «дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик.

Четверых фигурантов дела отправили под домашний арест, четверых арестовали, среди них была Павликова. Позднее на фоне общественного резонанса и прошедшей в Москве акции протеста суд перевел еще двух фигуранток дела под домашний арест.

Журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова и многие другие подписали петицию с требованием прекратить дело «Нового величия».