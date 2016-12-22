В Петербурге арестовали левого активиста по делу о терроризме

Суд в Санкт-Петербурге арестовал левого активиста Виктора Филинкова по подозрению в участии в террористическом сообществе. Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

По версии следствия, активист и иные неустановленные лица приняли участие в подразделении террористического сообщества, разделяя «анархистскую идеологию». «Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения», — сказано в сообщении.

Филинков арестован на два месяца, до 23 марта. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе).

Ранее супруга Филинкова сообщила порталу «ОВД-Инфо» о пропаже активиста в Санкт-Петербурге, когда он ехал в аэропорт Пулково. По ее словам, Филинков должен был вылететь в Киев 23 января, но на связь так и не вышел. «Из-за того что нигде нет официальной информации о задержании, она подозревает, что муж мог быть задержан сотрудниками спецслужб», — сообщал портал.

Супруга задержанного в беседе с «ОВД-Инфо» подчеркнула, что ее муж «антифашист и левый активист». По ее словам, несколько месяцев назад молодые люди заметили за собой слежку.