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Участники «Марша матерей» в Москве перекрыли улицу около Верховного суда
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Участники «Марша матерей» в Москве перекрыли улицу около Верховного суда
Политика, 19:59
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Участники «Марша матерей» в Москве перекрыли улицу около Верховного суда
После окончания акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» вышедшие на митинг перекрыли проезжую часть около здания Верховного суда. Полиция оттеснила их с дороги
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве состоялся не согласованный с властями «Марш матерей» в поддержку молодых людей, находящихся в СИЗО по делу «Нового величия». После того как организаторы объявили об окончании мероприятия, участники стали скандировать: «Свободу!» Затем они перекрыли проезжую часть в Ржевском переулке около здания Верховного суда, передает корреспондент РБК.

Полиция начала теснить участников к тротуарам, но они отказывались уходить и продолжали скандировать. В итоге людей оттеснили с проезжей части, движение возобновилось. Теперь люди снова толпятся на проезжей части. Полиция через мегафон просит не выходить на проезжую часть. Приехал ОМОН.

Видео: novaya_gazeta / Twitter

Одна из организаторов акции, Анна Наринская, попросила участников митинга не нарушать правила движения транспорта и призвала всех разойтись. После этого некоторые участники стали расходиться, но часть продолжила скандировать.

По данным МВД, на «Марш матерей» вышли 200 человек. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве и ГУ МВД по Москве не смогли прокомментировать РБК информацию о том, что участники акции «Марш матерей» перекрыли участок дороги рядом с Верховным судом. По оценкам корреспондентов РБК, число участников составляет от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

В акции участвовали телеведущая Татьяна Лазарева и поэт Дмитрий Быков, который пришел в футболке с надписью «Отец тоже мать».

Организаторами акции стали восемь женщин — критик Анна Наринская, журналисты Татьяна Малкина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская и Мария Шубина, глава издательства Corpus Варвара Горностаева, а также актрисы Яна Троянова и Татьяна Лазарева. Троянова в интервью «Медузе» назвала задержание фигурантов дела «актом устрашения молодежи, которая выходит на митинги».

В Москве прошел несанкционированный «Марш матерей». Фоторепортаж Еще 6 фото
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В день марша Следственный комитет заявил, что выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест для фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. В СК сообщили, что
это решение «принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей».

Соорганизатор шествия Анна Наринская в комментарии РБК отметила, что это не станет причиной отмены марша. «Во-первых, нет никакой гарантии, что это ходатайство будет удовлетворено, во-вторых, фигурантами дела являются еще несколько человек, о которых даже речь не идет», — пояснила она. Хотя главная цель мероприятия — обратить внимание общества на «здоровье и состояние конкретных обвиняемых», для его организаторов не менее важно доказать, что методы, которыми «это дело было сформировано, чтоб не сказать сфабриковано, абсолютно неприемлемы», сказала Наринская.

Участники марша прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской, у дверей суда они оставили детские игрушки. Митинг не был согласован с городскими властями, и мэрия Москвы просила организаторов марша его не проводить. В день проведения акции к ее устроителям, в частности к актрисе Яне Трояновой, пришли сотрудники полиции и вручили «предостережение о недопустимости нарушения закона».

На странице мероприятия в Facebook его организаторы сообщили, что поддерживают «Аню Павликову, Машу Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело «Нового величия», сегодня находятся в опасности».

Фигурантов дела «Нового величия» арестовали в марте по обвинению в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Одной из них, Павликовой, на момент задержания было 17 лет. По информации «Медиазоны», в организацию «Новое величие» были внедрены сотрудники правоохранительных органов, которые координировали действия группы.

По данным следствия, человек под псевдонимом Руслан Д. (в протоколе допроса он назван Александром Константиновым) вошел в Telegram-чат, в котором общались будущие фигуранты дела, его задачей был сбор информации «для последующей передачи правоохранительным органам». Он предложил создать организацию «Новое величие», написал ее устав, включив туда, например, пункт о трибунале над руководителями российских органов власти; предлагал начать сбор финансирования и закупку оружия. Через несколько месяцев десять членов организации задержали.

В мае матери Павликовой и другой фигурантки дела, Дубовик, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили прекратить уголовное преследование их дочерей. Тогда же депутаты-коммунисты направили обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность уголовного дела против членов «Нового величия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело «очень резонансным» и рассказал, что в Кремле за «резонансным случаем» следят.

В начале августа Верховный суд запросил материалы об аресте Павликовой. Вскоре мать Дубовик рассказала телеканалу «Дождь», что у ее дочери обнаружили опухоль «неизвестного происхождения». Правозащитник Лев Пономарев в беседе с «Интерфаксом» утверждал, что Павликовой и Дубовик необходима срочная медицинская помощь. Но в московском управлении ФСИН эту информацию опровергли.

9 августа суд продлил арест Павликовой. Ее адвокат Ольга Карлова тогда заявляла, что состояние здоровья девушки сильно ухудшилось во время пребывания в СИЗО, и попросила отпустить ее под домашний арест.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Москва , митинг
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