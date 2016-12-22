Лев Пономарев сообщил о своем задержании в Москве за одиночный пикет

Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев был задержан у здания Генпрокуратуры в Москве в ходе одиночного пикета. Об этом Пономарев сообщил РБК.

По его словам, он проводил акцию с призывом изменить меры пресечения подследственным по делу движения «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой. «Сейчас заполняется протокол. Задержали меня незаконно. Полиция объяснила, что в связи с президентским указом запрещены одиночные пикеты, но это неправда», — сказал Пономарев.

В пресс-службе столичной полиции заявили РБК, что не обладают информацией о задержании.

Согласно указу президента в субъектах России, где вводятся усиленные меры безопасности в период проведения чемпионата мира, «собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования», не связанные с ЧМ-2018, «могут проводиться в местах и по маршрутам участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал», которые определяются органами власти по согласованию с территориальными органами МВД и органами безопасности. Такие ограничения действуют с 25 мая по 25 июля.

В июне преподавателя МФТИ и сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова, который был задержан во время одиночного пикета в поддержку студента МГУ Дмитрия Петелина, оштрафовали на 20 тыс. руб. Петелина задержали 1 июня, на него завели дело о вандализме из-за того, что он испортил указатель к фан-зоне ЧМ надписью «Нет фан-зоне!». Позже прокуратура ЗАО отменила постановление о возбуждении дела на Петелина.

По делу «Нового величия» арестованы шесть человек, они обвиняются в организации экстремистского сообщества. Матери Дубовик и Павликовой записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором требуют прекратить преследование девушек.