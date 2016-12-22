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СМИ сообщили о задержаниях на акциях в защиту активистов «Нового величия»
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СМИ сообщили о задержаниях на акциях в защиту активистов «Нового величия»
Общество, 17:53
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СМИ сообщили о задержаниях на акциях в защиту активистов «Нового величия»

На несогласованной акции в поддержку фигурантов уголовного «дела «Нового величия», которая проходит в Санкт-Петербурге, задержаны около 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника движения «Открытая Россия» Павла Чупрунова.

Сам Чупрунов с места проведения акции был доставлен в 40-й отдел полиции Центрального района Петербурга.

Газета «Коммерсантъ» пишет о задержаниях на несогласованной акции на Лубянской площади в Москве. По ее данным, в автозаки увели около десяти человек. «Дождь» также сообщает о задержании нескольких участников акции.

Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия»
Общество

По данным «Коммерсанта», активисты движения SERB попытались сорвать митинг. Участник SERB спровоцировал пикетчика и началась драка, пишет газета. После этого участников потасовки увели в автозак.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в столичном главке полиции сообщили РБК, что пока информация о задержаниях им не поступала.

Ранее мэрия Москвы не согласовала акцию в поддержку фигурантов «дела «Нового величия» и «Сети». По словам пресс-секретаря московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елены Романовой, власти предлагали перенести акцию на улицы Перерва и Люблинскую или от станции метро «Октябрьское поле» до «Щукинской», однако информация о принятии или непринятии данного предложения не поступила. Власти Петербурга также не согласовали акцию.

Фигурантов «дела «Нового величия», в том числе несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, арестовали в марте. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). При этом защита обвиняемых считает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника Центра «Э» МВД и двух его агентов. Четырех участников «Нового величия» отправили под домашний арест, еще четверых — в СИЗО.

В августе после общественной кампании суд отпустил Павликову и другую фигурантку дела, Марию Дубовик, под домашний арест. В октябре Мосгорсуд постановил, что Павликову заключили под стражу незаконно.

Теги: акция протеста , "Новое величие" , Москва , Санкт-Петербург
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