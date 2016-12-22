В ЕСПЧ поступила первая жалоба по «делу «Нового величия»

Защита Руслана Костыленкова, одного из фигурантов «дела «Нового величия», подала жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится документе, имеющемся у РБК.

В жалобе адвокат международной правозащитной группы «Агора» Светлана Сидоркина заявила, что ее подзащитного арестовали незаконно, а срок его содержания под стражей «не является разумным». «Заявитель утверждает, что его заключение под стражу было произведено в отсутствие обоснованного подозрения в том, что он совершил преступление, а также не соответствовало внутригосударственной процедуре», — говорится в документе.

В документе также утверждается, что сотрудники правоохранительных органов 15 марта пришли в квартиру Костыленкова с обыском, во время которого избили его и пытали. Позже члена «Нового величия» допросили в качестве свидетеля. Как сообщает Сидоркина, на допросе присутствовал один из избивших Сидоркина правоохранителей, который оказывал на него психологическое давление и «давал указания относительно дачи признательных показаний».

На следующий день следствие ходатайствовало об аресте Костыленкова, обосновав это тем, что он дал признательные показания, а также протоколами допросов других свидетелей, из которых следовало, что они были сотрудниками спецслужб. Суд арестовал Костыленкова сначала до 13 мая и позже продлил меру пресечения.

Костыленкову вменяют создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и руководство такой группой (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Защита настаивала на том, что его арест — чрезмерная мера пресечения, но суд отказался ее изменить, сославшись на то, что Костыленков может сбежать или препятствовать расследованию.

Сидоркина отмечает, что у суда не было подтвержденных данных о планах ее подзащитного мешать следствию или скрываться от него. Таким образом была нарушена ст. 108 УПК, в которой говорится, что не проверенные в ходе судебного заседания данные не могут являться обстоятельствами для заключения под стражу.

Членов «Нового движения» арестовали в марте, в их числе была несовершенная на тот момент Анна Павликова. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Сторона защиты утверждает, что «Новое величие» создали по инициативе оперативника Центра «Э» МВД и двух его агентов.

После общественной кампании и митинга в Москве суд изменил меру пресечения для Павликовой и другой фигурантки дела Марии Дубовик. Их перевели из СИЗО под домашний арест.