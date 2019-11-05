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Что случилось за день. Главные новости РБК
Эстония не пропустила самолет российского вице-премьера, кабмину предложили способы развития Дальнего Востока, осужденного ресторатора освободили от наказания, назначен новый посол России в Лондоне — главные новости в обзоре РБК
Андрей Келин (Фото: Zuma / ТАСС)

Эстония запретила пролет самолету российского вице-премьера

Власти Эстонии закрыли воздушное пространство своей страны для самолета, на борту которого находился заместитель главы правительства России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

  • По словам Захаровой, инцидент произошел в начале октября. Имени вице-премьера она не раскрыла.
  • Отказ Таллина пропустить через свое воздушное пространство российский самолет Захарова назвала третьим по счету в ряду подобных инцидентов.
  • Представители вице-премьеров Голиковой, Гордеева и Акимова заявили РБК, что случай с самолетом над Эстонией не имеет к ним отношения. Представители вице-премьеров Борисова и Козака отказались от комментариев.

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

В правительство внесен проект национальной программы развития регионов Арктики и Дальнего Востока вплоть до 2035 года. Финансирование запланировано за счет федерального и региональных бюджетов и частных инвестиций.

  • «Сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать», — прокомментировал положения документа глава Минвостокразвития Александр Козлов.
  • Для снижения доли аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
  • Для разгона экономики макрорегион должен получить не менее 11,5 трлн руб. инвестиций. При этом здесь до 2035 года должно быть создано 450 тыс. новых рабочих мест.

Суд освободил основателя «Корчмы «Тарас Бульба» от наказания

Преображенский районный суд Москвы принял решение освободить от отбывания наказания приговоренного к 1 году 9 месяцам лишения свободы Юрия Белойвана.

  • В июле предприниматель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем занижения налогооблагаемой выручки в ресторанах сети «Корчма «Тарас Бульба».
  • Решение освободить Белойвана суд объяснил наличием у предпринимателя болезни, препятствующей отбыванию наказания в местах лишения свободы.
  • Благодаря удовлетворению судом ходатайства Белойван проведет за решеткой на 1 год 5 месяцев меньше, чем полагалось по приговору.
  • «Юрия Александровича выпустили отовсюду, он должен быть дома», — заявил РБК адвокат Белойвана Александр Карабанов.

Путин назначил нового посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин своим указом назначил нового посла в Великобритании. Им стал 62-летний Андрей Келин.

  • До своего назначения Келин был постпредом России при ОБСЕ, а затем руководил департаментом общеевропейского сотрудничества МИД России.
  • Пост посла России в Великобритании оставался вакантным с августа 2019 года, когда Путин освободил от должности Александра Яковенко.
  • Наиболее вероятным преемником Яковенко близкий к МИДу источник РБК называл Келина еще в апреле.
Автор: Евгений Калюков
Теги: «Тарас Бульба», Великобритания, Эстония, реновация
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