Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Эстония не пропустила самолет российского вице-премьера, кабмину предложили способы развития Дальнего Востока, осужденного ресторатора освободили от наказания, назначен новый посол России в Лондоне — главные новости в обзоре РБК

Андрей Келин (Фото: Zuma / ТАСС)

Эстония запретила пролет самолету российского вице-премьера

Власти Эстонии закрыли воздушное пространство своей страны для самолета, на борту которого находился заместитель главы правительства России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, инцидент произошел в начале октября. Имени вице-премьера она не раскрыла.

Отказ Таллина пропустить через свое воздушное пространство российский самолет Захарова назвала третьим по счету в ряду подобных инцидентов.

Представители вице-премьеров Голиковой, Гордеева и Акимова заявили РБК, что случай с самолетом над Эстонией не имеет к ним отношения. Представители вице-премьеров Борисова и Козака отказались от комментариев.

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

В правительство внесен проект национальной программы развития регионов Арктики и Дальнего Востока вплоть до 2035 года. Финансирование запланировано за счет федерального и региональных бюджетов и частных инвестиций.