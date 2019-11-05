Что случилось за день. Главные новости РБК

Эстония запретила пролет самолету российского вице-премьера
Власти Эстонии закрыли воздушное пространство своей страны для самолета, на борту которого находился заместитель главы правительства России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
- По словам Захаровой, инцидент произошел в начале октября. Имени вице-премьера она не раскрыла.
- Отказ Таллина пропустить через свое воздушное пространство российский самолет Захарова назвала третьим по счету в ряду подобных инцидентов.
- Представители вице-премьеров Голиковой, Гордеева и Акимова заявили РБК, что случай с самолетом над Эстонией не имеет к ним отношения. Представители вице-премьеров Борисова и Козака отказались от комментариев.
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
В правительство внесен проект национальной программы развития регионов Арктики и Дальнего Востока вплоть до 2035 года. Финансирование запланировано за счет федерального и региональных бюджетов и частных инвестиций.