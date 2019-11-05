Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Появилось видео драки фанатов «Рубина» и «Крыльев Советов» Спорт, 12:41 Органический рост: четыре принципа успешных компаний Pro, 12:40 В Казани при пожаре в жилом доме пострадали пятеро детей Общество, 12:36 Президент Ирана заявил о сокращении обязательств по ядерной сделке Политика, 12:32 Малый бизнес в России: статистика, люди и господдержка Партнерский материал, 12:30 Около 60 сотрудников «Ленты» пожаловались врачам на симптомы отравления Общество, 12:27 Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина» Спорт, 12:25 Захарова сообщила о запрете Эстонии на пролет российского вице-премьера Политика, 12:14 Репетиция марша в честь парада 1941 года на Красной площади. Фоторепортаж Общество, 12:14  Депутат объяснил превосходство России над США в радиоэлектронной борьбе Общество, 12:11 Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+ Стиль, 12:04 Stada за $660 млн купила права на «Кардиомагнил» и 19 других препаратов Бизнес, 12:03 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 12:01 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56
Политика ,  
0 
Захарова сообщила о запрете Эстонии на пролет российского вице-премьера
В октябре Таллин не разрешил самолету с российским вице-премьером на борту заходить в свое воздушное пространство, а теперь отказал в пропуске российскому судну «Академик Примаков», сообщила представитель МИДа
Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В начале октября Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту» — сказала Захарова, не назвав при этом имя российского вице-премьера.

По ее словам, за последнее время это третий случай, когда Таллин отказывается пропускать российские самолеты и суда. Захарова добавила, что сейчас Эстония отказалась пропустить в свои воды российское судно «Академик Примаков». Она отметила, что такое решение Таллина «вызывает крайнее недоумение», поскольку в этом году «Академик Примаков» дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны. «На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин», — заключила Захарова. В апреле Таллин не пропустил в свои воды российское учебное судно «Седов».

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter