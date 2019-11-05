Захарова сообщила о запрете Эстонии на пролет российского вице-премьера

В октябре Таллин не разрешил самолету с российским вице-премьером на борту заходить в свое воздушное пространство, а теперь отказал в пропуске российскому судну «Академик Примаков», сообщила представитель МИДа

Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В начале октября Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту» — сказала Захарова, не назвав при этом имя российского вице-премьера.

По ее словам, за последнее время это третий случай, когда Таллин отказывается пропускать российские самолеты и суда. Захарова добавила, что сейчас Эстония отказалась пропустить в свои воды российское судно «Академик Примаков». Она отметила, что такое решение Таллина «вызывает крайнее недоумение», поскольку в этом году «Академик Примаков» дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны. «На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин», — заключила Захарова. В апреле Таллин не пропустил в свои воды российское учебное судно «Седов».

Материал дополняется.