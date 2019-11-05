Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Остановить отток населения

Миграционный отток и, соответственно, нехватка специалистов — главная угроза развитию Дальнего Востока, отмечают авторы программы. После распада Советского Союза его население сократилось в 1,3 раза, с 10,5 млн человек в 1991 году до 8,1 млн в 2019-м, и продолжает уменьшаться на 0,3–0,5% в год. В регионе низкая продолжительность жизни (70,1 года при среднероссийской 72,7 года) и высокий уровень смертности трудоспособного населения (589 случаев на 100 тыс. человек при среднероссийском уровне 486 случаев).

Точные сроки по достижению целевых показателей не определены. Этапы реализации программы еще будут согласовываться, так как все зависит от итогового объема финансирования, уточнили РБК в Минвостокразвития.

Нацпрограмма ставит цели:

остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек;

создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года;

увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07;

увеличить объем строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год;

создать региональную авиакомпанию на базе воздушных судов местного производства, например малых самолетов «Байкал», созданных в Бурятии.

Сейчас доля аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья на Дальнем Востоке в три раза превышает среднероссийский уровень. Строительство новых домов запаздывает: в 2018 году построено в 1,9 раза меньше жилья в расчете на 1 тыс. человек (272 кв. м), чем в среднем по России (513 кв. м). Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.

Сократить отток населения и привлечь переселенцев призвана программа раздачи бесплатной земли «Дальневосточный гектар», которая началась в 2016-м. Ее участниками стали 98 тыс. человек. В дальнейшем планируется предоставить участникам льготные кредиты на строительство дома, субсидировать ставку по ипотеке до 2%.

Также в программе запланировано обеспечить транспортную доступность 1265 населенных пунктов, которые сейчас не имеют круглогодичной связи, открыть 891 фельдшерско-акушерский пункт и сделать капремонт 1205 зданий учреждений здравоохранения.

Разогнать экономический рост

Экономический рост на Дальнем Востоке к 2035 году должен в полтора раза опережать среднероссийские темпы, ожидают в Минвостокразвития. По поручению Путина рост ВВП региона должен ускориться до 6%.

Для разгона экономики регион должен получить не менее 11,5 трлн руб. инвестиций. Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и «офшора» во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями). В частности, планируется расширить программу субсидий на инфраструктуру для запуска новых производств. Сейчас государство покрывает расходы на дороги, коммуникации и т.д. для дальневосточных проектов с частными инвестициями от 1 млрд руб. Предложено снизить планку до 300 млн руб.

Для повышения инвестпривлекательности нефтегазохимии авторы нацпрограммы предлагают предоставлять нераспределенные месторождения нефти и газа преимущественно под инвестиционные обязательства построить перерабатывающие мощности или производство сжиженного природного газа (СПГ), провести среднемасштабную геологоразведку, а также разрешить индивидуальным предпринимателям добывать золото на мелких месторождениях.

Также планируется субсидировать ставки по кредитам на локализацию на Дальнем Востоке оборудования для нефтегазохимических производств, рыбопереработку, строительство малотоннажных судов, сельхозпроизводство, строительство гостиниц и т.д. Однако пока уровень проникновения услуг кредитования юрлиц в регионе составляет 19% при среднероссийском уровне 46%. Авторы нацпрограммы предлагают предоставить «широкие налоговые льготы» для новых банков, страховых компаний, фондов по управлению активами.

Кроме того, планируется создать пункт беспошлинного хранения предметов роскоши и антиквариата (freeport) в свободном порту Владивосток. «Дальний Восток должен стать надежной гаванью для российских и иностранных инвестиций, в том числе в особо ценное имущество, включая предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат», — отмечается в документе.

Увеличить экспорт в полтора раза

Дальневосточный экспорт увеличится в полтора раза — до $50 млрд, а доля несырьевого экспорта достигнет 40%, ожидают авторы нацпрограммы.

В 2018 году объем экспорта составил $29,2 млрд, доля несырьевого экспорта — 23% ($6,7 млрд). Большая часть новых инвестпроектов на Дальнем Востоке направлена на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помочь нарастить поставки должны модернизация Транссиба и БАМа к 2025 году, круглосуточная работа пунктов пропуска в порту Владивостока и запуск в 2020 году двух мостов в Китай — из Благовещенска и Еврейской автономной области. Для транзита грузов в Европу будет начато строительство атомных ледоколов «Лидер» для круглогодичных поставок по Северному морскому пути.

Дополнительно авторы нацпрограммы планируют создать базу «лучших практик» с поэтапным описанием прохождения сертификации, перевода и оформления упаковки, брендирования, маркировки и т.д., собрать жалобы экспортеров на нетарифные барьеры для обсуждения на Евразийской экономической комиссии и при межправительственном взаимодействии.

Доля лесопромышленного комплекса в экономике Дальнего Востока должна вырасти с 1,5 до 5%.

Для этого с 2021 года планируется на 80% повысить таможенную пошлину на вывоз необработанной древесины, создать единый цифровой сервис управления лесами Дальнего Востока с мониторингом лесных пожаров и незаконной вырубки.

Поддержка малого бизнеса

Количество предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) должно вырасти на 20%, до 380 тыс., а доля занятых на них — до 30% экономически активного населения.

За 2018 год количество субъектов МСП на Дальнем Востоке сократилось на 1,8 тыс. единиц. По данным на октябрь, в макрорегионе зарегистрировано 308 тыс. предприятий малого бизнеса, где заняты 751 тыс. человек — 23% экономически активного населения региона.

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.