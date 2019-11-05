Суд освободил основателя «Корчмы «Тарас Бульба» от наказания

Суд счел возможным освободить предпринимателя почти на полтора года раньше срока из-за болезни

Юрий Белойван (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об освобождении основателя сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Как сообщается в карточке дела, ходатайство было подано 1 ноября, и в тот же день суд его удовлетворил.

В соответствии со ст. 81 УК, если человек после преступления заболел тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, он может быть освобожден судом от отбывания наказания.

«1 ноября Белойван был освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью. Неотбытый срок составляет один год пять месяцев и два дня», — заявили РБК в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

Первым на решение суда обратило внимание агентство RNS.

В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. В начале октября Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до одного года девяти месяцев.