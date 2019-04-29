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Политика ,  
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Россия сменит посла в Великобритании
Россия планирует сменить своего посла в Великобритании. Сейчас пост занимает Александр Яковенко, его сменщиком может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два источника РБК, близких к МИДу, также подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.

После отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери отношения между Москвой и Лондоном осложнились, и теперь эта позиция рассматривается «как весьма токсичная», пишет «Коммерсантъ». Из-за этого на место нового посла России в Великобритании рассматривают глав департаментов российского внешнеполитического ведомства, а не кандидатов уровня заместителя министра иностранных дел, как, например, было с самим Яковенко, отмечает газета.

Сейчас наиболее вероятный претендент на это место — глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, указывает «Коммерсантъ». Его департамент занимается вопросами международных организаций (включая НАТО), а сам Келин в 2011–2015 годах был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. Собеседник РБК, близкий к МИДу, также называет Келина наиболее вероятной кандидатурой на пост посла.

Александр Яковенко же, по данным газеты, может возглавить Дипломатическую академию МИД России. С 5 февраля этого года исполняющим обязанности ректора академии является 70-летний Михаил Троянский, бывший посол России в Перу.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

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Александр Яковенко работает в МИДе с 1976 года. До того как стать замминистра и послом России в Великобритании, пять лет, с 2000 по 2005 год, был спикером МИД России и возглавлял департамент информации и печати.

Ранее он занимал различные должности в системе МИДа, в том числе работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене и ряде департаментов ведомства.

Авторы: Наталья Демченко, Александр Атасунцев, Кирилл Сироткин
При участии: Екатерина Костина
Теги: посол России, Великобритания, Александр Яковенко
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