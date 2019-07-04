Суд дал два года основателю сети «Корчма Тарас Бульба» по делу о налогах

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана за уклонение от уплаты налогов на 650 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Белойвану судом было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили в пресс-службе суда.
Белойвану было предъявлено обвинение в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дело бизнесмена суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку Белойван полностью признал вину. Прокурор также просила суд принять во внимание наличие у ресторатора четверых несовершеннолетних детей.