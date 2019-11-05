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Политика ,  
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Путин назначил нового посла России в Великобритании
Бывший посол Александр Яковенко, проработавший в Лондоне восемь лет, завершил свою миссию в августе этого года. В Кремле ранее объясняли, что его отъезд в России не связан с ухудшением отношений Москвы и Лондона
Андрей Келин (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе президента.

Андрей Келин сменил на посту посла России в Великобритании Александра Яковенко, который проработал в этой должности восемь лет. Свою дипломатическую миссию в Лондоне Яковенко завершил 24 августа. В Кремле тогда объясняли, что речь идет об обычной ротации кадров. Связывать возвращение посла на родину с ухудшением отношений Москвы и Лондона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал.

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Источники РБК и «Коммерсанта» называли Келина наиболее вероятным преемником Яковенко. Последний, как рассказывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, станет новым ректором Дипломатической академии МИД.

Андрею Келину 62 года, на дипломатической работе он находится с 1979 года. До назначения послом России в Великобритании он был, в частности, постпредом России при ОБСЕ, а затем руководил департаментом общеевропейского сотрудничества МИД России.

Отношения России и Великобритании ухудшились после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел в марте 2018 года. Лондон обвинил в причастности к отравлению российские спецслужбы. Москва свою причастность отрицает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Великобритания, посол, назначения
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