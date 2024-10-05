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Эксперты РАНХиГС назвали сроки перехода к росту рождаемости в России

К 2035 году тенденция на снижение рождаемости изменится в основном благодаря входу в детородный возраст более многочисленного поколения 2010-х, считают эксперты. В целом возрастная структура населения станет благоприятнее
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По оценке специалистов, рождаемость вырастет в первую очередь благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин 2010 года и последующих годов рождения.

Ситуация с падением рождаемости должна измениться уже в среднесрочной перспективе, поскольку число рождений на одну женщину остается стабильным, полагают специалисты. По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,41 (среднее число детей на одну женщину), обновив многолетний минимум.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе по однолетним возрастам (15–49) уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 году в России также было зарегистрировано минимальное с 1999 года число рождений — на свет появились 1,265 млн младенцев. По итогам первого полугодия 2024 года тенденция на снижение сохраняется — в январе-июне в стране родились менее 600 тыс. детей.

Такая тенденция обусловлена неблагоприятной возрастной структурой женского населения в активном репродуктивном возрасте, полагают эксперты РАНХиГС. Быстрее всего сокращается число женщин в активном репродуктивном возрасте в возрастной категории 30–34 лет.

Однако эта тенденция должна измениться через шесть лет, и показатель начнет расти, полагают специалисты. Темп сокращения числа женщин в возрасте 25–29 лет замедляется уже сейчас, отмечают они в записке. Согласно их выводам, в 2035–2045 годах возрастная структура взрослого населения будет значительно благоприятнее для показателя рождаемости, чем сейчас: число женщин в возрасте 24–26 лет, в частности, вырастет с примерно 2 млн до почти 3 млн.

Вместе с тем эксперты признали, что средний возраст матери в момент рождения первого ребенка сейчас относительно высок во многих странах, а потому резервы для «наверстывания» отложенных по разным причинам рождений невелики. В России средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет. Снижение рождаемости и соответствующего коэффициента наблюдается в таких странах, как Япония, Южная Корея, США, а также в государствах ЕС.

В Кремле называли «катастрофическим» для будущего нации существующий коэффициент рождаемости, а демографическую проблему — одним из главных вызовов, стоящих перед страной.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
рождаемость РАНХиГС Россия
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