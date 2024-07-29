Сеул запустил пилотный проект для стимулирования роста рождаемости

В Сеул приедут около 100 филиппинских граждан, которые пройдут языковую и культурную подготовку, чтобы стать домработниками. Власти Южной Кореи ожидают, что это снизит нагрузку на женщин по дому и стимулирует их заводить детей

Южная Корея запускает пилотную программу для стимулирования роста рождаемости: согласно ей, Сеул будет нанимать низкооплачиваемых домработников-иностранцев, чтобы облегчить южнокорейским женщинам работу по дому и побудить их заводить детей, сообщает Financial Times.

В ближайшее время в Сеул прибудут около 100 филиппинских работников, которые пройдут языковую и культурную подготовку, прежде чем получить место домработника. Если пилотный проект будет успешным, то к середине следующего года в Южную Корею приедут еще 1200 человек, отмечает FT.

«Теперь у работающих родителей есть еще один вариант, отвечающий их потребностям, который может помочь повысить рождаемость и участие женщин в экономической жизни», — сказал менеджер южнокорейского Министерства труда, отвечающий за эту программу.

Сторонники программы, например, бывший мэр Сеула О Сехун отмечают, что она также стимулирует смягчения иммиграционного законодательства.

Как пишет газета, приехавшие по программе домработники будут получать 2 млн вон ежемесячно (около $1450) при рыночной ставке в диапазоне от 3,5 до 4,5 млн вон в Южной Корее.

Некоторые политики, общественные деятели и обычные жители страны критикуют программу. Последние говорят, например, что не смогут выплачивать такую зарплату при своих доходах.

В Южной Корее фиксируется один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире — 0,81 на женщину по данным Всемирного банка за 2021 год — и, согласно прогнозам, он может снизится до 0,68 в этом году, отмечает FT. По версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для обеспечения стабильной численности населения этот показатель должен быть не ниже 2,1.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль в июне объявил в стране чрезвычайное положение из-за сокращения населения.