Росстат раскрыл среднее число детей на одну женщину в России

В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41, обновив многолетний минимум, раскрыл Росстат. Однако среди третьих и последующих детей он, напротив, вырос

Фото: Алена Кондюрина для РБК

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41. Это следует из предварительной оценки Росстата, с которой ознакомился РБК. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году (1,31, а в 2007 году было ровно столько же, сколько в 2022-м). Спад последних лет эксперты объясняли тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов — гораздо менее многочисленное, чем поколение 1980-х.

Вместе с тем число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло.

На рождаемость в целом влияет совокупность факторов: численность населения в репродуктивном возрасте, уровень доходов, социокультурные и демографические установки, меры государственной поддержки, ситуативные факторы, указали РБК в пресс-службе Минтруда, отметив, что снижение суммарного коэффициента рождаемости в 2023 году замедлилось, а тенденция к росту третьих и последующих рождений остается устойчивой на протяжении последних лет (с 2016 года), в том числе на фоне действующих мер господдержки.

Подробнее о картине рождаемости в России и дальнейших прогнозах — в материале РБК.

Что это за показатель Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе по однолетним возрастам (15–49) уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Он характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде. Коэффициент не зависит от возрастной структуры в том смысле, что отражает только интенсивность рождений в детородных возрастах, не учитывая малочисленность или многочисленность поколений женщин. Ряд экспертов подвергали критике этот показатель. Например, специалисты Венского института демографии писали, что коэффициент не учитывает ни распределение женщин по количеству рожденных детей, ни длину интервала после первого рождения, а это определяющие факторы для репродуктивного поведения. Поэтому излишняя опора на суммарный коэффициент рождаемости текущего периода может приводить к ошибочной политике, предупреждали эти эксперты.

Суммарный коэффициент рождаемости в России достигал максимума за новейшую историю в 2015 году (1,78) и с тех пор демонстрировал тенденцию к снижению, следует из данных Росстата. В пандемическом 2020-м он составил 1,51. В 1990-е годы на фоне «демографической ямы» показатель сокращался до 1,2–1,3, а абсолютный антирекорд был зафиксирован в 1999 году (1,16).

Значения коэффициента рождаемости традиционно сильно различаются в зависимости от региона. Так, наибольшие его значения были зафиксированы в Чеченской Республике (2,66), Туве (2,44), Республике Алтай (2,03). Наименьшие значения отмечены в Ленинградской области и Севастополе — там коэффициент составил меньше одного ребенка на женщину (0,88 и 0,98 соответственно).

Благодаря тому что материнский капитал в России стали выдавать на первого ребенка, снижение рождаемости замедлилось, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить еще дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений», — заявила она в начале марта.

Как можно интерпретировать результат 2023 года

По сравнению с 2022 годом показатель в 2023-м сократился очень незначительно — скорее даже можно говорить о его стабилизации, оптимистичен демограф Игорь Ефремов. Поскольку коэффициент по определению рассчитывается за один год (в данном случае 2023-й), а не за весь детородный период жизни женщины, на него влияют как объективные факторы (доходы, меры государственной политики, изменение репродуктивной культуры россиян), так и субъективные, когда календарь рождений может меняться под воздействием конкретных событий, отмечает он.

Результат 2023 года зафиксирован на фоне исторического минимума по числу родившихся: в абсолютном выражении число младенцев в 2023 году составило 1,265 млн человек, став минимальным с 1999 года.

«В 2023 году главным фактором [сдерживающим снижение коэффициента рождаемости] была динамика доходов населения и связанное с ней материальное благополучие семей (в том числе возможность улучшить жилищные условия). Также большое влияние оказывают щедрость и эффективность уже существующих и новых государственных мер поддержки семей при рождении ребенка», — полагает Ефремов.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) в 2023 году увеличились на 5,4% после снижения на 1% годом ранее. При этом с 2023 года заработало единое пособие по нуждаемости для семей с детьми и беременных женщин, что внесло большой вклад в снижение уровня бедности до исторического минимума, говорили РБК эксперты. По данным Минтруда, этой мерой поддержки уже воспользовались родители порядка 11 млн детей и почти 400 тыс. беременных.

Исходя из определения суммарного коэффициента рождаемости, один и тот же прирост коэффициента у молодых и более старших поколений даст разный абсолютный прирост рождений в числах, поскольку более старшие поколения многочисленнее, отмечает Ефремов. «В том числе и поэтому, если государство заинтересовано в рождении большего числа детей, гораздо результативнее концентрировать усилия на самых многочисленных поколениях», — указывает он.

РБК направил запрос в Минздрав.

Что происходит с рождениями третьих и последующих детей

Росстат также раскрыл суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений. Так, по предварительной оценке, число вторых детей в расчете на одну женщину в 2023 году снизилось — до 0,44 после 0,46 годом ранее. В то же время коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, напротив, вырос — с 0,36 в 2022 году до 0,37 в 2023-м. Таким образом, он вернулся на уровень 2021 года, следует из данных статслужбы.

В России растет число семей с тремя и более детьми, заявляла вице-премьер Голикова. По данным Минтруда, за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 27%, почти до 2,4 млн, количество же детей в таких семьях возросло на 30% и составило 7,7 млн. «Это в том числе и результат последовательной государственной политики, направленной на поддержку семей с детьми, в том числе многодетных семей», — указали в пресс-службе ведомства. Например, выплатой в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка воспользовались 697 тыс. семей.

В предыдущие десятилетия рождаемость третьих и последующих детей в России была чрезвычайно низкая, а сейчас она возвращается к нормальному состоянию, считает Ефремов, отмечая, что рост на 0,01 ребенка на женщину нельзя назвать большим. По данным Росстата, с 2020 года коэффициент рождаемости третьих и последующих детей колебался в диапазоне 0,36–0,37.

Во многом на рост числа многодетных семей и суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей повлияли именно меры господдержки, полагает руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ведь с увеличением количества детей в семье растет и объем помощи.

«Сейчас не просто престижно быть многодетными родителями, но финансово выгодно. Потому что государственная поддержка для таких семей сопоставима со средней заработной платой по региону и даже выше», — сказал он РБК.

Если говорить о рождаемости вторых детей, то она продолжила сокращаться, вероятно, из-за того, что львиная доля материальной поддержки в рамках демографической политики перешла от вторых детей к первенцам, говорит Ефремов. С 2020 года материнский капитал стали выдавать и на первого ребенка, и этот подход неоднократно подвергался критике в экспертной среде.

В чем может быть рецепт демографического «прорыва»

По данным базового сценария демографического прогноза Росстата, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизится до 1,32, а в 2025-м вырастет до 1,33 ребенка на женщину. К концу прогнозного периода (до 2045 года) он должен вырасти до 1,66.

Для минимального воспроизводства населения страны коэффициент рождаемости должен находиться в диапазоне 2–2,15 ребенка на женщину, заявляли РБК в Росстате. А для того, чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходимо, чтобы показатель был выше 2,17, оценивали в статслужбе.

Добиться таких показателей реально, полагает Никитин. Для этого нужен комплекс мер, направленных на профилактику абортов, поддержку беременных женщин в трудной жизненной ситуации, стимулирование рождений в более раннем возрасте. Как ранее заявляла Голикова, сегодня в России возраст материнского дебюта составляет 26 лет, однако «самый правильный возраст» для этого — 24 года.

В России есть значительный потенциал роста рождаемости, и он сосредоточен преимущественно в рождениях вторых и последующих детей, говорит Ефремов. «Думаю, что для демографического «прорыва» нужно концентрировать меры поддержки семей именно на этом направлении», — считает он.

При этом некоторые существующие меры поддержки многодетности весьма эффективны с точки зрения роста рождаемости (например, погашение части ипотеки (на 450 тыс. руб.) при рождении третьего ребенка), отмечает Ефремов. Подобных решений должно быть больше, и они должны своевременно и справедливо индексироваться.