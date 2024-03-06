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Голикова назвала «самый правильный возраст» для рождения первого ребенка

Голикова назвала 24 года самым правильным возрастом для рождения первенца
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Женщины в России в среднем рожают первого ребенка в 26 лет, однако «самый правильный возраст» для этого — 24 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

При этом Россия, по ее словам, находится в «абсолютных лидерах» по сравнению с другими странами, где средний возраст рождения — 31 год.

Идеальный возраст для создания семьи, по мнению вице-премьера, от 18 до 24 лет. «У каждого это очень индивидуально. <…> Если в 18, то главное — не устать жить в этой семье, с одной стороны», — сказала она (цитата по ТАСС).

Рожать первого ребенка в Москве стали в более раннем возрасте
Life
Фото:Shutterstock

В 2021 году Минтруд называл 28 лет средним возрастом рождения первого ребенка. В 2022 году 55% опрошенных аналитическим центром НАФИ россиян считали, что для женщины оптимальный возраст первых родов находится в интервале от 21 до 25 лет. Каждый четвертый (26%) высказал мнение, что ожидаемый благоприятный возраст женщины при рождении первенца — 26–30 лет.

В 2023 году Росстат представил результаты пятилетнего исследования, которые показали, что средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года.

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Татьяна Голикова Дети рождаемость демография
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Татьяна Голикова

вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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