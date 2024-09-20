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Политика ,  
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В Кремле призвали отказаться от всего, что снижает рождаемость

Песков о чайлдфри: что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри (отказ от рождения детей) в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, демографическая проблема — один из главных вызовов, стоящих перед страной сейчас, а повышение рождаемости — приоритет. «Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заключил он.

Матвиенко исключила принуждение женщин к родам после запрета чайлдфри
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Валентина Матвиенко

В конце июня замглавы Минюста Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме сообщал, что законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, уже разрабатывается в России.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое <...> и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности», — сказал он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призвала законодательно запретить движение чайлдфри. По ее словам, идея осознанного отказа от детей — вырождение феминизма, который превратился в движение «против мужчин» и «против традиционных ценностей». При этом Матвиенко исключила нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, и «принуждение к родам» со стороны государства.

Президент Владимир Путин называл крайне сложной ситуацию с демографией, которая приобрела «системообразующий экономический характер».

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Теги
демография рождаемость Дмитрий Песков чайлдфри
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