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Снижение рождаемости ударило по продажам подгузников в США

Bloomberg: снижение рождаемости ударило по продажам подгузников в США
Коэффициент рождаемости в США снизился вдвое по сравнению с периодом бэби-бума, к тому же женщины предпочитают рожать позже. На падение спроса на подгузники и другие товары для детей влияет и рост цен
Фото: Riccardo Milani / Hans Lucas / Reuters
Фото: Riccardo Milani / Hans Lucas / Reuters

Уровень рождаемости в США снижается в последние годы, что привело к падению продаж подгузников, сообщает Bloomberg.

Коэффициент рождаемости (число рождений на 1000 женщин детородного возраста) в стране к 2020 году упал ниже 60, в то время как в 1950-х годах, во время бэби-бума, он составлял около 120. Рождаемость падает и в семьях иммигрантов: в 1990 году коэффициент рождаемости среди женщин, приехавших в страну из Латинской Америки, составлял почти 150, а к 2019 году упал до 85.

К тому же женщины в Соединенных Штатах стали рожать позже: уровень рождаемости среди 20–24-летних упал на 43% с 1990 по 2019 год, в то время как среди людей в возрасте 40–44 лет вырос на 132%. То есть, семьи предпочитают рожать меньше детей, что снижает спрос на такие товары, как подгузники, детское питание, игрушки.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

По оценке исследовательской компании Circana, розничные продажи подгузников в 2023 году упали на 1%, снижение идет четвертый год подряд. Это тревожный сигнал для производителей, особенно Procter & Gamble (бренды Pampers и Luvs) и Kimberly-Clark Corp. (Huggies) — на них приходится более половины рынка подгузников в США. Годовой объем продаж Pampers по всему миру составляет более $7 млрд (почти 9% прибыли P&G), но в четвертом квартале 2023-го он снизился. То же касается Kimberly-Clark, треть доходов которой, или около $7 млрд, также приходится на товары для младенцев и ухода за детьми.

На снижение спроса влияет и инфляция после пандемии. По данным Circana, розничная цена упаковки подгузников выросла на 35% с 2019 по 2023 год. Согласно исследованию организации National Diaper Bank Network, 47% семей в США с маленькими детьми заявили, что у них недостаточно денег на подгузники. «Из-за инфляции семьям очень трудно удовлетворить основные потребности», — заявила гендиректор НКО Джоан Сэмюэл Голдблюм, генеральный директор NDBN. По ее словам, из-за этого некоторые родители могут использовать в качестве замены вещи, «которые для этого не предназначены, — футболки или другие впитывающие материалы».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
подгузники рождаемость США Procter&Gamble
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