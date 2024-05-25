Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня

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Показатель рождаемости в Японии по итогам 2023 года должен достичь рекордно низкого уровня в 1,2, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на подсчеты экономиста крупнейшей в стране страховой компании «Дай-ити» Такуи Хосино.

Показатель представляет собой среднее количество детей, которое, как ожидается, родит японка в течение жизни. Демографический спад, по подсчетам Хосино, опережает прогноз правительства.

В 2023 году в Японии родилось около 731 тыс. детей, говорит специалист. При этом Национальный институт исследований народонаселения прогнозировал в 2023 году рождение 739 тыс. детей и общий коэффициент рождаемости 1,23.

Падение рождаемости в Японии продолжается восьмой год подряд, отмечает Nikkei Asia. Снижение числа детей в семьях связано в том числе с сокращением количества заключенных браков во время пандемии COVID-19. По данным портала, этот показатель в 2020 году упал на 12% по сравнению с предыдущим годом. Падению рождаемости также способствовала экономическая неопределенность.

Весной 2023 года японский Минздрав сообщил, что в 2022 году в стране родилось наименьшее число детей. Количество новорожденных сократилось до 799 728, что на 5,1% меньше показателей 2021 года. Число рожденных в 2022 году детей является самым низким с начала ведения учета в 1899 году. При этом в 2022 году количество смертей в Японии выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.