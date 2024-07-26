Песков назвал катастрофическим для будущего нации коэффициент рождаемости

Коэффициент рождаемости в России — 1,4, он «катастрофический» для будущего нации, считает Песков. Этот показатель стал минимальным за 17 лет, его объясняли сокращением числа молодых женщин и неопределенностью на рынке труда

Коэффициент рождаемости в России находится на низком уровне — 1,4, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Его выступление опубликовано в телеграм-канале мероприятия.

По словам Пескова, этот показатель «катастрофический» для будущего нации. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — заявил он.

Сейчас коэффициент рождаемости в России — 1,4, он сравним с европейскими странами и Японией, считает пресс-секретарь президента. Он назвал героями многодетных матерей и призвал «обращать внимание на таких героев среди нас».

Суммарный коэффициент рождаемости отражает среднее число детей, которое родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода (от 15 до 50 лет). В России по итогам 2023 года он составил 1,41 и стал минимальным за последние 17 лет. Тогда, в 2006 году, коэффициент рождаемости опустился до 1,31. Абсолютный антирекорд в новейшей истории России — 1,16 (1999 год). Максимальный показатель зафиксировали в 2015 году — 1,78.

Согласно данным Росстата, в 2023 году численность населения России сократилась на 244 тыс. человек и составила 146,2 млн человек. Наибольшие коэффициенты рождаемости зафиксированы в Чечне (2,66), Туве (2,44) и Республике Алтай (2,03), наименьшие — в Ленинградской области (0,88) и Севастополе (0,98). Минтруд объяснял снижение рождаемости в стране сокращением числа женщин в возрасте 20-29 лет (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х) и неопределенностью на рынке труда.