Роспотребнадзор сообщил о возможном иммунитете к COVID у перенесших ОРВИ

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Люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет к COVID-19, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследования ученых США.

«Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

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