Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19 Общество, 23:37 «Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией Общество, 23:12 В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19 Общество, 23:07 Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана Политика, 22:52 Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 22:23 Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск Политика, 22:17 Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда Политика, 22:05 Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер Спорт, 21:55 Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам Бизнес, 21:49 Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту» Спорт, 21:41 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 21:37 Два человека пострадали во время шторма в Санкт-Петербурге Общество, 21:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал РБК, что пока рано говорить о роли вакцинации в выработке иммунитета у населения.

«Вы знаете, я пока таких прогнозов не делал. Я пока не вижу роль вакцинации в создании этого иммунитета, потому что вакцины пока нет — и чего говорить о том, какой иммунитет она создаст», — сказал он.

Кроме того, пока неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

«Год, два, три, навсегда — сказать пока не можем, поэтому такой оптимистичный прогноз о том, что это случится осенью следующего года [выработается коллективный иммунитет], дать пока не могу», — отметил Зверев.

В то же время «рано или поздно» COVID-19 превратится в сезонное заболевание. Однако сколько времени для этого пройдет, будет зависеть от того, насколько продолжительной будет устойчивая реакция против инфекции, добавил он.

Глава Центра имени Гамалеи назвал условие для повторного заражения COVID
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов допустил, что россияне смогут выработать коллективный иммунитет против коронавируса к осени 2021 года, сообщает «РИА Новости».

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

«Наши надежды на то, что иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года», — сказал Лиознов на пресс-конференции.

По оценкам, около 70% населения будут иметь антитела, отметил он. На данный момент иммунитет от коронавирусной инфекции выработан у порядка 20%, добавил ученый.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева, в свою очередь, сказала РБК, что чем больше россиян переболеют COVID-19, «тем больше будет иммунная прослойка». И с началом вакцинации населения число людей с иммунитетом от коронавируса будет расти. Однако необходимо оценить реактогенность и иммуногенность вакцины, отметила она. «Ну и потом видите, пока есть повторные случаи заражения, то есть это не пожизненный иммунитет», — указала Скорпилева. По ее словам, пока можно предположить течение инфекции, «но сложно сказать, действительно будет высокая иммунная прослойка или нет».

В то же время «рано или поздно» COVID-19 превратится в сезонное заболевание. Однако сколько времени для этого пройдет, будет зависеть от того, насколько продолжительной будет устойчивая реакция против инфекции.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября
Общество

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что популяционный иммунитет к коронавирусу в разных регионах страны имеют от 4 до 50% человек. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург высказывал мнение, что эпидемия COVID-19 в России закончится к лету 2021 года благодаря массовой вакцинации. Она позволит получить «хороший процент защищенных людей», что «создаст протективный популяционный иммунитет». А это, в свою очередь, позволит остановить распространение коронавирусной инфекции.

Теги: новости, коронавирус, Россия
Материалы по теме
В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID
Общество
В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter