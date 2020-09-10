Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19

Дмитрий Лиознов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал РБК, что пока рано говорить о роли вакцинации в выработке иммунитета у населения.

«Вы знаете, я пока таких прогнозов не делал. Я пока не вижу роль вакцинации в создании этого иммунитета, потому что вакцины пока нет — и чего говорить о том, какой иммунитет она создаст», — сказал он.

Кроме того, пока неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

«Год, два, три, навсегда — сказать пока не можем, поэтому такой оптимистичный прогноз о том, что это случится осенью следующего года [выработается коллективный иммунитет], дать пока не могу», — отметил Зверев.

В то же время «рано или поздно» COVID-19 превратится в сезонное заболевание. Однако сколько времени для этого пройдет, будет зависеть от того, насколько продолжительной будет устойчивая реакция против инфекции, добавил он.