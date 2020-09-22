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Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

В районах, где ранее были вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению ученых, вакцина от лихорадки может дать иммунитет к COVID-19
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Люди, которые перенесли лихорадку денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом.

В нем ученый сравнил вспышки коронавируса и распространение лихорадки по географическому принципу. В итоге профессор выяснил, что места с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости оказались местами, которые пережили интенсивные вспышки денге в этом и прошлом году.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

Ученые выявили связь поисковых запросов с будущими вспышками COVID-19
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Фото:Michael Loccisano / Getty Images

По словам Николелиса, если эта гипотеза окажется верной, то это может означать, что заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против нее может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса.

Ученый отметил, что предыдущие исследования уже показывали, что у переболевших лихорадкой денге людей анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19. По мнению Николелиса, это указывает на иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, хотя они и принадлежат к разным семействам.

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Ранее исследователи из Массачусетской больницы в США установили связь между участившимися поисковыми запросами в Google по поводу кишечных заболеваний и будущими вспышками коронавируса.

Они сравнили статистику поиска жителей нескольких американских штатов и выяснили, что в нескольких штатах граждане в несколько раз чаще начинали искать в Сети информацию о желудочных расстройствах. А через две-три недели там разгорались очаги COVID-19. Подобный аналитический метод медики предлагают использовать для прогнозирования эпидемий.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Михаил Юшков, Михаил Котляр
коронавирус антитела лихорадка Денге
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