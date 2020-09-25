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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с увеличением транспортного потока, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью организма к инфекциям в осенний период. Об этом заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург «РИА Новости».

По словам ученого, люди вернулись из отпусков и стали активнее передвигаться на транспорте, также организовались группы студентов и школьников.

«Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи. С другой стороны, осенний период, меньше витамина D, меньше интерферона, больше восприимчивости», — пояснил Гинцбург.

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Ранее оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество выявленных за сутки больных превысило 7 тыс. впервые с 25 июня и поставило рекорд с 23 июня.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1227 человек
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Из них в Москве было выявлено 1560 заболевших, что является максимальным числом с 12 июня.

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25 сентября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям с просьбой строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Также в качестве предупредительных мер в период увеличения числа заболевших Собянин рекомендовал не покидать без необходимости свой дом людям старше 65 лет, а владельцам предприятий — перевести работу в дистанционный формат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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