Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с увеличением транспортного потока, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью организма к инфекциям в осенний период. Об этом заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург «РИА Новости».

По словам ученого, люди вернулись из отпусков и стали активнее передвигаться на транспорте, также организовались группы студентов и школьников.

«Транспорт, скученность, транспортные потоки, метро, троллейбусы, трамваи. С другой стороны, осенний период, меньше витамина D, меньше интерферона, больше восприимчивости», — пояснил Гинцбург.

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Ранее оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество выявленных за сутки больных превысило 7 тыс. впервые с 25 июня и поставило рекорд с 23 июня.