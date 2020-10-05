Вирусологи оценили заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

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О том, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, пока можно сказать только приблизительно, отметил вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК, при этом не исключив, что организм может оставаться невосприимчивым к инфекции в течение полугода. Об этом он заявил, комментируя слова бывшего заведующего лабораторией центра «Вектор» Александра Чепурнова.

Ранее Чепурнов сообщил, что переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет к болезни на полгода. К такому выводу он пришел, наблюдая за теми, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Наблюдения показали, что за три-четыре месяца количество антител в организме снижается, а к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Эти все вопросы изучаются. Действительно, иммунитет при коронавирусе — дело особое. Речь идет о приблизительных очень сроках. Сказать, что мы точно знаем, что вот полгода, и иммунитет исчез — такого нет», — сказал Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК указала, что все наблюдения по коронавирусу нуждаются в проверке временем. «Откуда мы это знаем? У нас сама эпидемия первый год. Все эти наблюдения, экстраполяция нуждаются в проверке временем, вот, что я могу сказать», — сказала она