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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог оценил сроки повторного заражения коронавирусом

Иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода после болезни. Такую оценку дал вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает URA.Ru.

Выводы он сделал на основе наблюдений за переболевшими. У них, по словам Чепурного, количество антител снижается вплоть до полного исчезновения за три-четыре месяца, а к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупредил Чепурнов.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Впервые о случае повторного заражения коронавирусом стало известно 24 августа. Исследователи из Гонконгского университета сообщили, что 33-летний мужчина вновь заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев после первого заражения, писала газета The New York Times. Затем о случае повторного заболевания заявили и американские врачи. В США пациентом оказался 25-летний мужчина из штата Невада. По словам медиков, во время первого инфицирования в апреле он выздоровел после месяца самоизоляции.

По словам главного инфекциониста Минздрава, профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова, случаи повторного заражения коронавирусом крайне редки. Заболеть вновь могут те люди, у которых был ослаблен иммунитет, из-за чего их организм выработал недостаточное количество антител.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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