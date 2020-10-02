Голикова назвала отличие текущей ситуации с коронавирусом от весенней

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Эпидемиологическая ситуация сегодня принципиальной отличается от той, что была в весной 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, отличие заключается в том, что «тогда [весной] мы только готовились».

Голикова пояснила, что сейчас вирусологи понимают, с чем имеют дело. Кроме того, она подчеркнула, что теперь на случай роста заболеваемости в России есть достаточное количество подготовленных специалистов, коечный фонд и запас средств индивидуальной защиты.

При этом вице-премьер отметила, что рост распространения COVID-19 наблюдается уже сейчас. По ее словам, это связано с массовым возвращением людей на работу, а также с началом сезона распространения гриппа и ОРВИ.