В России второй день подряд выявили больше 10 тыс. заболевших COVID

Это один из самых больших показателей суточной заболеваемости с начала эпидемии. Общее число инфицированных в стране превысило отметку 1,225 млн человек

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 1,225 млн.

Это один из наибольших показателей выявленных заболевших с начала эпидемии. Наибольшие суточные показатели, по данным оперативного штаба, фиксировались:

11 мая (11 656);

7 мая (11 231);

10 мая (11 012);

12 мая (10 899);

5 октября (10 888).

Днем ранее, 4 октября, впервые с середины мая в России было зафиксировано более 10 тыс. новых заболевших.