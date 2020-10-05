В России второй день подряд выявили больше 10 тыс. заболевших COVID
За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 1,225 млн.
Это один из наибольших показателей выявленных заболевших с начала эпидемии. Наибольшие суточные показатели, по данным оперативного штаба, фиксировались:
- 11 мая (11 656);
- 7 мая (11 231);
- 10 мая (11 012);
- 12 мая (10 899);
- 5 октября (10 888).
Днем ранее, 4 октября, впервые с середины мая в России было зафиксировано более 10 тыс. новых заболевших.