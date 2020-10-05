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В России второй день подряд выявили больше 10 тыс. заболевших COVID

Это один из самых больших показателей суточной заболеваемости с начала эпидемии. Общее число инфицированных в стране превысило отметку 1,225 млн человек
Фото:Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 1,225 млн.

Это один из наибольших показателей выявленных заболевших с начала эпидемии. Наибольшие суточные показатели, по данным оперативного штаба, фиксировались:

  • 11 мая (11 656);
  • 7 мая (11 231);
  • 10 мая (11 012);
  • 12 мая (10 899);
  • 5 октября (10 888).

Днем ранее, 4 октября, впервые с середины мая в России было зафиксировано более 10 тыс. новых заболевших.

В России умерли 117 человек с коронавирусом за сутки
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Лидером по этому показателю остается Москва (3537 случаев). В Санкт-Петербурге выявили 407 заболевших, в Подмосковье — 339.

Смертность от коронавируса за последние сутки составила 117 человек. Всего количество летальных исходов с начала эпидемии достигло отметки 21 475 человек.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Результаты исследования показали, что почти три четверти россиян (73%) не готовы сделать себе прививку от коронавируса. О желании сделать инъекцию заявили 23% опрошенных. Еще около 4% респондентов рассказали, что уже переболели COVID-19 и им не нужна вакцина.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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