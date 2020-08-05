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Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд

Ранее губернатор ливанской столицы оценивал ущерб в $3-5 млрд
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до $15 млрд. Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al Hadath.

Ранее 5 августа он оценивал ущерб от $3 млрд до 5 млрд. Как рассказал Аббуд в интервью телеканалу, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города.

По его словам, без внешней помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву.

Взрыв в порту Бейрута. Главное
Общество
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Мощный взрыв в порту Бейрта произошел вечером 4 августа. Ему предшествовал пожар. Взрывная волна разрушила или повредила здания, транспорт и объекты инфраструктуры в радиусе нескольких километров от эпицентра. Пострадали половина административных зданий Бейрута, среди них — российское посольство. Одна сотрудница дипмиссии получила легкие ранения осколками стекла.

По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших — десять членов пожарной команды, которые тушили возгоранием в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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Изначально сообщалось, что взорвался склад с пиротехническими изделиями. Позже власти Ливана сообщили, что к пожару и последующему взрыву привели сварочные работы на портовом складе, где хранились 2750 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра — удобрение и одновременно взрывчатое вещество). Селитра была конфискована в 2014 году у судна Rhosus, которое везло груз из Батуми в Мозамбик.

Владельцем судна был уроженец Хабаровска. В 2013 году корабль из-за технических неисправностей встал в порту Бейрута. Владелец Rhosus фактически бросил его, не выплачивая портовые сборы и зарплату экипажу. В итоге селитра была конфискована и помещена на склад, где хранилась шесть лет.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Бейрут, Ливан, взрыв, ущерб
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