Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд

Ранее губернатор ливанской столицы оценивал ущерб в $3-5 млрд

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может вырасти до $15 млрд. Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, передает телеканал Al Hadath.

Ранее 5 августа он оценивал ущерб от $3 млрд до 5 млрд. Как рассказал Аббуд в интервью телеканалу, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города.

По его словам, без внешней помощи Бейрут может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву.

Мощный взрыв в порту Бейрта произошел вечером 4 августа. Ему предшествовал пожар. Взрывная волна разрушила или повредила здания, транспорт и объекты инфраструктуры в радиусе нескольких километров от эпицентра. Пострадали половина административных зданий Бейрута, среди них — российское посольство. Одна сотрудница дипмиссии получила легкие ранения осколками стекла.