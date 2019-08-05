Суд закрыл заседание по делу о налетчиках из ФСБ из-за новых эпизодов

Судебное заседание по делу о налетчиках из ФСБ закрыли от прессы. В деле появился новый фигурант, ранее уже судимый за разбойное нападение под видом обысков ОМОНа

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Судья Московского гарнизонного военного суда Константин Селезнев закрыл заседание о мере пресечения для нового фигуранта дела о налетчиках из ФСБ Константина Жарова, передает корреспондент РБК из зала суда. Судья объяснил это необходимостью предотвратить «разглашение тайны следствия об иных эпизодах преступной деятельности и исключить утечки информации».

Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме заявил военный следователь Константин Сидоров. По его словам, заслушивание материалов в открытом режиме потребует разглашения показаний обвиняемого об иных лицах.

38-летний экспедитор Константин Жаров стал восьмым обвиняемым в деле о налетчиках из ФСБ. Он был задержан позже других фигурантов — 4 июля. Известно о нем стало только в понедельник, 5 августа. Как уточнил сам обвиняемый во время судебного заседания, в 2016 году он уже был приговорен Щербинским районным судом по ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере) при похожих обстоятельствах.

Ранее источник ТАСС рассказывал, что Жаров был приговорен за разбой в восьми годам заключения, однако апелляционная инстанция сократила ему срок наказания.