Суд закрыл заседание по делу о налетчиках из ФСБ из-за новых эпизодов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,21 EUR Бирж. 72,75 +0,27 Brent 60,53 -2,58% USD Нал. 65,38 64,59 EUR Нал. 73,02 72,17 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1180 +0,0075 BTC/USD Бирж. 11 749,00 +775,00 IMOEX 2 649,38 -0,95% RTSI 1 282,62 -0,82% DJIA 26 024,29 -1,74% Nasdaq 7 818,74 -2,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽63 (-3,18%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Ferrari $225 (+41,4%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽63 (-3,18%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Ferrari $225 (+41,4%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 12:37
Что происходит на мировом рынке робототехники Экономика инноваций, 16:49  Комбинат UC Rusal эвакуирует сотрудников из-за взрывов на военном складе Бизнес, 16:44 Трамп предложил ужесточить законы о продаже оружия и миграции Политика, 16:35 Креативный директор Cartier Watches — об иконах стиля Стиль, 16:29 Путин назвал условие размещения Россией ракет средней и меньшей дальности Политика, 16:21 Путин провел совещание с Совбезом после выхода США из договора о ракетах Политика, 16:21 Иранский танк задымился во время «Танкового биатлона» в Подмосковье Общество, 16:19 «МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола Спорт, 16:16 Стоит ли продавать Bitcoin прямо сейчас: криптовалюте обещают рост Крипто, 16:13 В Киргизии нашли тело альпиниста из России Общество, 16:08 Стали известны возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги Европы Спорт, 16:05 В Молдавии завели дело по факту узурпации власти бывшим кабмином Политика, 15:56 Назад в будущее: нужно ли возрождать институт типового проектирования Pro, 15:55 На Украине завели дело о попытке подкупа с целью «не двигать» Кличко Политика, 15:52
Общество ,  
0 
Суд закрыл заседание по делу о налетчиках из ФСБ из-за новых эпизодов
Судебное заседание по делу о налетчиках из ФСБ закрыли от прессы. В деле появился новый фигурант, ранее уже судимый за разбойное нападение под видом обысков ОМОНа
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Судья Московского гарнизонного военного суда Константин Селезнев закрыл заседание о мере пресечения для нового фигуранта дела о налетчиках из ФСБ Константина Жарова, передает корреспондент РБК из зала суда. Судья объяснил это необходимостью предотвратить «разглашение тайны следствия об иных эпизодах преступной деятельности и исключить утечки информации».

Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме заявил военный следователь Константин Сидоров. По его словам, заслушивание материалов в открытом режиме потребует разглашения показаний обвиняемого об иных лицах.

38-летний экспедитор Константин Жаров стал восьмым обвиняемым в деле о налетчиках из ФСБ. Он был задержан позже других фигурантов — 4 июля. Известно о нем стало только в понедельник, 5 августа. Как уточнил сам обвиняемый во время судебного заседания, в 2016 году он уже был приговорен Щербинским районным судом по ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере) при похожих обстоятельствах.

Общество
ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ

Ранее источник ТАСС рассказывал, что Жаров был приговорен за разбой в восьми годам заключения, однако апелляционная инстанция сократила ему срок наказания.

По данным агентства, в старом приговоре Жарова описывалось нападение, которое провели люди, одетые в камуфлированную форму сине-серого цвета с шевронами ОМОН. В документе также говорится, что они использовали предметы, «похожие на пистолеты и автомат», рассредоточились по дому, который подвергся нападению, и кричали, что они являются сотрудниками полиции и сейчас будут проводить обыск.

Дело о «налетчиках» из ФСБ

В начале июля в Москве задержали сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался обменять 136 млн руб. на доллары в банке «Металлург». По словам Юмаранова, деньги он взял «в долг у знакомых».

После того как он привез крупную сумму в этот банк в бронированном автомобиле и в сопровождении трех охранников, в банке появилось около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.

Общество
Генерал ФСБ выдал следствию полученные от арестованного внука ₽1,3 млн

В отношении подозреваемых, среди которых офицеры ФСБ, возбудили дело по обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК России).

Свою вину в нападении полностью или частично признали офицеры управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и Александр Карелин, сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский. Об отказе признавать вину заявил сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин.

Еще один фигурант дела, предприниматель Борис Караматов, объявлен в розыск, ранее писал РБК. Следствие полагает, что основная часть похищенных денег находится у него.

Авторы: Максим Солопов, Наталья Демченко
Теги: ФСБ, разбой, нападение
Материалы по теме
По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из «молдавской схемы»
Общество
Ветераны «Альфы» не стали связывать уход командира с делом налетчиков ФСБ
Общество
За участника группы налетчиков из ФСБ предложили залог 3 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter