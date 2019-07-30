Генерал ФСБ выдал следствию полученные от арестованного внука ₽1,3 млн

Преподаватель академии ФСБ Валентин Карелин сдал следствию 1,3 млн руб.. По версии следствия, эти деньги были изъяты обвиняемыми в разбое сотрудниками ФСБ в банке «Металлург»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генерал ФСБ Валентин Карелин добровольно выдал следствию и оперативникам наличные в размере 1,3 млн руб., предположительно изъятые обвиненными в разбое сотрудниками ФСБ при налете на банк «Металлург». По этому делу проходит его внук Александр Карелин, сотрудник управления «К» спецслужбы.

Это следует из материалов дела, которые огласил судья Владимир Маурин на заседании в Московском окружном военном суде, предает корреспондент РБК.

В этом суде 30 июля рассматривалась апелляция на арест Карелина-младшего. Суд ее отклонил.

«Свидетель Карелин В.Л. заявил, что добровольно выдает 1 млн 300 тыс., данные средства получил от внука», — говорится в протоколе выемки от 24 июля, который зачитал судья.

Александр Карелин признал вину, сообщил в суде его адвокат Максим Слюсаренко. В беседе с РБК он уточнил, что всего в результате налета его доверитель получил 2 млн руб., остальные 700 тыс. сейчас пытаются возместить потерпевшему родственники обвиняемого.