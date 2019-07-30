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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,64%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,66%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Генерал ФСБ выдал следствию полученные от арестованного внука ₽1,3 млн
Преподаватель академии ФСБ Валентин Карелин сдал следствию 1,3 млн руб.. По версии следствия, эти деньги были изъяты обвиняемыми в разбое сотрудниками ФСБ в банке «Металлург»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генерал ФСБ Валентин Карелин добровольно выдал следствию и оперативникам наличные в размере 1,3 млн руб., предположительно изъятые обвиненными в разбое сотрудниками ФСБ при налете на банк «Металлург». По этому делу проходит его внук Александр Карелин, сотрудник управления «К» спецслужбы.

Это следует из материалов дела, которые огласил судья Владимир Маурин на заседании в Московском окружном военном суде, предает корреспондент РБК.

В этом суде 30 июля рассматривалась апелляция на арест Карелина-младшего. Суд ее отклонил.

«Свидетель Карелин В.Л. заявил, что добровольно выдает 1 млн 300 тыс., данные средства получил от внука», — говорится в протоколе выемки от 24 июля, который зачитал судья.

Александр Карелин признал вину, сообщил в суде его адвокат Максим Слюсаренко. В беседе с РБК он уточнил, что всего в результате налета его доверитель получил 2 млн руб., остальные 700 тыс. сейчас пытаются возместить потерпевшему родственники обвиняемого.

Основная часть похищенных средств, по версии следствия, находится у гражданского лица, объявленного в розыск, в материалах дела оно обезличено, его имени адвокат, по его словам, не знает.

Майор Карелин работал в организационно-аналитическом подразделении, он не был оперативником, добавил Слюсаренко. По его словам, Карелин не сразу понял, что участвует не в законном оперативном мероприятии, а в разбойном нападении.

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Среди налетчиков из ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля.

Следствие установило, что сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался обменять на доллары в банке «Металлург» обменять 136 млн руб., полученные в долг по расписке. Оперативники ФСБ отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.

Обвиняемыми по уголовному делу о разбое вместе с Александром Карелиным проходят семь человек. Свою вину по этому делу полностью или частично ранее признали сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский, а также офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов. Еще один фигурант дела, сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин, свою вину признать отказался.

В начале июля источники РБК в правоохранительных органах ранее также рассказали, что на причастность к налетам проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Авторы: Маргарита Алехина, Наталья Демченко
Теги: разбой, уголовное дело, ФСБ
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