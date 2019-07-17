Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину

Обвиняемый в участии в разбойном нападении офицер просил Московский окружной военный суд перевести его под домашний арест, так как он активно сотрудничает со следствием. Однако суд в просьбе отказал

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Арестованный по обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ) офицер управления «К» (курирует финансовую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов заявил в Московском окружном военном суде, что полностью признал вину и написал явку с повинной. В связи с этим он попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием».

«Если бы я хотел скрыться от следствия, то не ходил бы на работу», — заявил в суде Власов, отметив, что он с самого начала «активно сотрудничал со следствием».

Адвокат также попросила суд приобщить к делу в качестве характеризующего материала документы о награждении Власова юбилейной медалью «100-летие органов госбезопасности».

Согласно оглашенным в суде материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный Московским гарнизонным военным судом под домашний арест. Однако в ходатайстве об изменении меры пресечения Власову Московский окружной военный суд отказал и признал его арест законным.