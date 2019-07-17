Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,78 -0,27 EUR Бирж. 70,43 -0,24 Brent 65,00 -2,49% USD Нал. 63,32 62,51 EUR Нал. 71,00 70,16 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1219 +0,0011 BTC/USD Бирж. 9 203,40 -187,60 IMOEX 2 722,30 -1,22% RTSI 1 365,89 -1,17% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $59 (-9,27%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,45%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
BRENT $59 (-9,27%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,45%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей Политика, 14:34 В Госдуме почтили память Николая II и жертв Гражданской войны Общество, 14:34 Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии Политика, 14:29 Ромашина стала самой титулованной синхронисткой на чемпионатах мира Спорт, 14:26 Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов РБК и Philips, 14:20 Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Общество, 14:16 В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора Политика, 14:13 Блокчейн в порохе: что сегодня предлагает рынок ICO Крипто, 14:05 Новые горизонты: возможности цифровых бизнес-моделей Pro, 14:05 Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon Бизнес, 14:04 В Свердловской области грузовик протаранил путепровод Общество, 13:55 Игрок «Аризоны» Любушкин раскрыл реальный заработок в НХЛ Спорт, 13:52 Как собрать гардероб в деловую поездку с умом РБК Стиль и BOSS, 13:50 Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17 Общество, 13:37
Общество ,  
0 
Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину
Обвиняемый в участии в разбойном нападении офицер просил Московский окружной военный суд перевести его под домашний арест, так как он активно сотрудничает со следствием. Однако суд в просьбе отказал
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Арестованный по обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ) офицер управления «К» (курирует финансовую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов заявил в Московском окружном военном суде, что полностью признал вину и написал явку с повинной. В связи с этим он попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием».

«Если бы я хотел скрыться от следствия, то не ходил бы на работу», — заявил в суде Власов, отметив, что он с самого начала «активно сотрудничал со следствием».

Общество
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Адвокат также попросила суд приобщить к делу в качестве характеризующего материала документы о награждении Власова юбилейной медалью «100-летие органов госбезопасности».

Согласно оглашенным в суде материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный Московским гарнизонным военным судом под домашний арест. Однако в ходатайстве об изменении меры пресечения Власову Московский окружной военный суд отказал и признал его арест законным.

В суде разъяснили, что Власов обвиняется в участии в разбойном нападении группы офицеров спецслужбы на москвича Александра Юмаранова, пытавшегося 10 июня поменять 136,5 млн руб. на доллары США. Ранее источники РБК в правоохранительных органах сообщали, что, по словам потерпевшего, привезенные для обмена деньги были изъяты группой мужчин, показавших постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Заподозривший неладное потерпевший позднее обратился в полицию, после сбора доказательств та проинформировала главу ФСБ Александра Бортникова, и руководство спецслужбы санкционировало показательное задержание. Операция была спланирована силами УСБ ФСБ.

Общество
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

4 июля Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для первых семи обвиняемых, среди которых оказались два оперативника управления «К» — Карелин и Власов, три бойца спецназа ФСБ «Альфа», боец спецподразделения «Вымпел» и сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин. 5 июля в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что пятеро отправлены под стражу, двое — под домашний арест. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 (разбой).

Следствием по делу о налетчиках из ФСБ руководит заместитель начальника 1-го следственного отдела военно-следственного управления по Москве Дмитрий Долгов. Оперативным сопровождением расследования занимается управление собственной безопасности ФСБ. Дело может привести к расследованию целой серии преступлений группы сотрудников центрального аппарата, за которым могут последовать обвинения в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), серии мошенничеств (ст. 159 УК) и разбойных нападений (ст. 162 УК), констатируют собеседники РБК в спецслужбе.

Авторы: Максим Солопов, Евгений Калюков
Теги: ФСБ, криминал
Материалы по теме
СМИ узнали о бегстве восьми подозреваемых в разбое офицеров ФСБ
Общество
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Общество
Суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter