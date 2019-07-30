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Amazon $2 300 (+21,37%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,62%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,3%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском областном военном суде, который во вторник, 30 июля, рассматривает апелляцию на его арест.

«Позиция по делу определена, вину мы признаем, проявляем деятельное раскаяние», — сказал Слюсаренко. Он добавил, что при выемке Карелин добровольно сдал часть денег, полученных им после налета.

«Сейчас его родственники прикладывают все усилия к тому, чтобы возместить остальные средства», — сказал адвокат.

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Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался в банке «Металлург» обменять 136 млн руб., полученных в долг по расписке, на доллары. Оперативники отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский. Об отказе признавать вину заявил сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин.

Теги: ФСБ, разбой
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