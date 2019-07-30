Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском областном военном суде, который во вторник, 30 июля, рассматривает апелляцию на его арест.

«Позиция по делу определена, вину мы признаем, проявляем деятельное раскаяние», — сказал Слюсаренко. Он добавил, что при выемке Карелин добровольно сдал часть денег, полученных им после налета.

«Сейчас его родственники прикладывают все усилия к тому, чтобы возместить остальные средства», — сказал адвокат.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался в банке «Металлург» обменять 136 млн руб., полученных в долг по расписке, на доллары. Оперативники отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.