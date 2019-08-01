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Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске
Отец арестованного по делу налетчиков из ФСБ сотрудника налоговой написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму при обыске. Он потребовал привлечь силовиков к ответственности за превышение полномочий
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья. Копия заявления Чиквина в полицию с отметкой о регистрации есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердила адвокат Чиквина-младшего Светлана Медведева.

«Я открыл наружную дверь и увидел человека низкого роста (165-170 см) в маске и во всем черном. Я только успел спросить: Вы кто? Но в ответ я услышал команду: «На пол, с***!» Я замешкался и получил один очень сильный удар в лицо», — описал Чиквин инцидент, случившийся с ним в шесть часов утра 2 июля, в день спецоперации по задержанию фигурантов уголовного дела о налетчиках из ФСБ.

По его словам, после этого, он лежал без сознания, упав лицом на подставку для обуви. «После [самостоятельного] оказания себе помощи, я спросил у людей в черном, за что меня ударили. На что мне было сказано, что надо лучше воспитывать своего сына и что если вы вдруг решите обратиться с жалобой на наши действия, то понятые подтвердят, что вы оказывали сопротивление и агрессивно себя вели», — заключил Чиквин.

В заявлении он попросил привлечь проводивших обыск сотрудников к уголовной ответственности. «Неизвестные лица, приходившие к Дмитрию Чиквину в СИЗО, потребовали от него повлиять на отца, иначе пострадает он и его семья», утверждает адвокат Светлана Медведева.

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Дело налетчиков из ФСБ

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К», а также инспектора ФНС Дмитрия Чиквина задержали в Москве 2 июля по обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, они напали на потерпевшего Александра Юмаранова, который собирался обменять в банке «Металлург» 136 млн руб., полученных в долг по расписке, на доллары. Офицеры ФСБ отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи. Пять обвиняемых находятся в СИЗО, еще двое под домашним арестом. В отличие от Чиквина, все сотрудники ФСБ полностью или частично признают свою вину.

Основная часть похищенных средств, согласно материалам следствия, находится у гражданского лица, объявленного в розыск, подтвердил РБК адвокат обвиняемого оперативника Управления «К» Александра Карелина Максим Слюсаренко. Ранее РБК писал, что спецслужбы устанавливают местонахождение Бориса Караматова, которого проверяют на причастность к организации налета. Именно он выступал посредником между руководством банка «Металлург» и потерпевшим при обмене денег, а после налета уехал на одном автомобиле с сотрудниками ФСБ и скрылся.

Ранее защита инспектора ФНС Дмитрия Чиквина просила освободить его из-под стражи под залог в 3 млн руб. Чиквин не признает вину, его защита настаивает, что он не знал о планах сотрудников ФСБ и считал, что принимает участие в оперативном мероприятии. Как утверждают адвокаты, он не присутствовал при налете и все время оставался в автомобиле, припаркованном «достаточно далеко» от помещения банка, где произошло нападение.

В суде защита сообщила, что из всех обвиняемых Чиквин был знаком только с сотрудником спецподразделения «Альфа» Романом Оболенским, вокруг которого для обвиняемого создался «героический ореол». Поэтому когда Оболенский предложил ему поучаствовать в операции, Чиквин предоставил свой автомобиль.

Двое обвиняемых, первыми полностью признавшие вину, в своих показаниях не сообщили о Чиквине, как об участнике разбоя, отметила защита. Поэтому его допрашивали в качестве свидетеля, однако в итоге сотрудник налоговой дал признательные показания, от которых отказался после допуска адвоката.

Защитники налоговика настаивают, что Чиквина-младшего избили во время задержания, затем несмотря на статус свидетеля надели наручники и оказывали психологическое давление из-за чего он «не до конца отдавал себе отчет» в происходящем. Но московский окружной военный суд признал законным арест Чиквина и оставил свое постановление без изменений. Обвиняемый останется в СИЗО до 10 августа.

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Автор: Максим Солопов
Теги: ФСБ России
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