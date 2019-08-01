Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске

Отец арестованного по делу налетчиков из ФСБ сотрудника налоговой написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму при обыске. Он потребовал привлечь силовиков к ответственности за превышение полномочий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья. Копия заявления Чиквина в полицию с отметкой о регистрации есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердила адвокат Чиквина-младшего Светлана Медведева.

«Я открыл наружную дверь и увидел человека низкого роста (165-170 см) в маске и во всем черном. Я только успел спросить: Вы кто? Но в ответ я услышал команду: «На пол, с***!» Я замешкался и получил один очень сильный удар в лицо», — описал Чиквин инцидент, случившийся с ним в шесть часов утра 2 июля, в день спецоперации по задержанию фигурантов уголовного дела о налетчиках из ФСБ.

По его словам, после этого, он лежал без сознания, упав лицом на подставку для обуви. «После [самостоятельного] оказания себе помощи, я спросил у людей в черном, за что меня ударили. На что мне было сказано, что надо лучше воспитывать своего сына и что если вы вдруг решите обратиться с жалобой на наши действия, то понятые подтвердят, что вы оказывали сопротивление и агрессивно себя вели», — заключил Чиквин.

В заявлении он попросил привлечь проводивших обыск сотрудников к уголовной ответственности. «Неизвестные лица, приходившие к Дмитрию Чиквину в СИЗО, потребовали от него повлиять на отца, иначе пострадает он и его семья», утверждает адвокат Светлана Медведева.