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ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ

Следствие установило одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудниками ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и собеседника, близкого к следствию.

По данным агентства, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который в этом году освободился из колонии. В Щербинском суде Москвы ТАСС рассказали, что Жаров в 2016 году был осужден на восемь лет — также по статье о разбое. Позднее ему сократили срок наказания.

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Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

«Жаров получил 19 млн руб. за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — уточнил источник агентства. Еще один фигурант дела, Борис Караматов, объявлен в розыск. Об этом же ранее писал РБК.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на безработного Александра Юмаранова, который собирался обменять 136 млн руб. на доллары в банке «Металлург». В отношении подозреваемых возбудили дело о обвинению в разбое (ч. 4 ст. 162 УК России). Несколько фигурантов признали вину.

Теги: ФСБ, разбойное нападение, организатор
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