Обвиняемый по делу о разбое ФСБ офицер «Альфы» частично признал вину

Cотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский, обвиняемый по делу о разбое (с.4 ст. 162 УК) с участием сотрудников ФСБ, частично признал вину. Об этом заявил его адвокат Борис Белык в Московском окружном военном суде, который рассматривает апелляцию на арест Оболенского.

«Я частично признаю свою вину. Но как преподносят это потерпевшие — могу сказать, что такого не было. Скрываться и как-то влиять на расследование дела я не собираюсь. Помочь следствию обязуюсь», — сказал также сам Оболенский.

«Оболенский действительно участвовал в некоей операции, которая была разработана без его участия его сослуживцами. Он был привлечен в последний момент без обсуждения деталей и обстоятельств. Единственное, о чем его проинструктировал [офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур] Власов — который, по мнению моего подзащитного, стоял у истоков этой операции — это то, что задача Оболенского — обеспечение порядка и безопасности во время спецоперации. Впоследствии он понял, что это было совсем не легитимное мероприятие», — рассказал Белык.

«Мой подзащитный указывает, что полностью выполнил указания, которые получил от предполагаемого руководителя операции: не применять никакого оружия, никаких угроз, никакого насилия в отношении потерпевшего и лиц, которые его сопровождали, сотрудников частного охранного предприятия», — добавил адвокат. Он уточнил, что единственное требование, которое Оболенский высказал — чтобы охранники сложили оружие на пол (как выяснилось позднее, травматическое).

«Это единственный позорный поступок моего подзащитного за всю его не очень долгую, но насыщенную и трудную жизнь. Он с 17 лет посвятил себя служению родине», — заявил Белык.

По его словам, Оболенский написал заявление на имя начальника следственной группы Дмитрия Долгова с обещанием добровольно сдать полученную им часть изъятых при налете денег. Оболенский уточнил, что получил 4 млн руб.

Суд оставил решение об аресте Оболенского в силе.

Ранее вину по делу признали Власов, сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев, которые написали явку с повинной. Об отказе признавать вину заявил сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин. Также по делу проходит офицер управления «К» Александр Карелин, его позиция по делу пока неизвестна.