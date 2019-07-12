Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Выяснить у потерпевшего (его имя не публикуется по просьбе правоохранительных органов) более подробную версию происхождения денег корреспонденту РБК не удалось. На переданную просьбу связаться с ним мужчина не отреагировал. В базе данных СПАРК удалось обнаружить сведения о его регистрации в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя в конце 2014 года с целью производства и торговли изделиями из меха. В 2017-м деятельность ИП была официально прекращена.

Задержания на спецобъекте и Лубянке

Потерпевший заподозрил, что случившееся не совсем похоже на реальную операцию ФСБ, и обратился в полицию. На место выехали оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО. На следующий день, 11 июня, по результатам проведенной проверки следователь УВД по ЮЗАО возбудил уголовное дело по ст. 162 ч. 4 п. «б» (разбой в особо крупном размере).

Именно полицейские УВД по ЮЗАО изучили камеры видеонаблюдения, установили микроавтобус «Мерседес», куда пересели нападавшие, провели опросы свидетелей и другие оперативно-разыскные мероприятия, которые позволили в короткие сроки установить обстоятельства преступления и личности налетчиков, а также собрать основные доказательства по делу, настаивают собеседники РБК в правоохранительных органах.

Только после этого, в конце июня, собранная информация была доведена до УСБ ФСБ. Почти сразу же был проинформирован директор федеральной службы Александр Бортников. 28 июня в соответствии с подследственностью дело было передано в Военное следственное управление СК по Москве.

Аналогичные инциденты с участием бойцов спецназа ФСБ или оперативных подразделений и ранее попадали в поле зрения УСБ ФСБ. Как сообщал РБК, в аналогичных преступлениях подозревали группу сотрудников центрального аппарата федеральной службы, включая офицеров оперативно-разыскного управления (ОРУ) 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Тогда до возбуждения уголовного дела не дошло, однако в связи с расследованием подал в отставку начальник управления. В этот раз руководство ФСБ санкционировало показательное задержание.

Операция была спланирована силами УСБ ФСБ. Задержания и обыски начались 2 июля. 17 обысков прошли только на объекте «Спутник» в подмосковной Балашихе, где проживают офицеры спецназа ФСБ. Некоторые были задержаны прямо во дворе главного здания на Лубянке. Внук ветерана госбезопасности и начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина, майор «банковского» управления К Службы экономической безопасности ФСБ Александр Карелин был задержан на отдыхе в Крыму (в первом материале с подробностями дела РБК ошибочно упоминал о его задержании на Лубянке вместе с офицерами спецназа). В тот же день о задержании двух сотрудников ФСБ за хищение средств у предпринимателя лаконично сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Пропавший Борис

4 июля Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для первых семи обвиняемых, среди которых оказались два оперативника управления К — Карелин и Власов, три бойца спецназа ФСБ «Альфа», боец спецподразделения «Вымпел» и сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин. В роли последнего следствию еще предстоит разобраться, так как он находился «под сильным влиянием знакомых из ФСБ и был уверен в законности любых их действий», говорят собеседники РБК. Как сообщал ранее РБК, на причастность к этому и аналогичным преступлениям проверяют еще с десяток сотрудников ФСБ. Некоторые из них, по данным источников РБК, знакомых с расследованием, объявлены в розыск.

Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, — предприниматель Борис Караматов. Именно он, как предполагает следствие, выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. По предварительной версии, именно у Караматова может находиться бóльшая часть похищенных денег, говорят собеседники РБК. Его местонахождение пока не установлено.

Ранее Караматов возглавлял компанию ООО «Евразия», управляющее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в убийстве, а потом в хищении активов партнера. В итоге в результате сделки со следствием Караматова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. Поступить в суд его уголовное дело должно было уже в этом году.

Руководство «Металлурга» категорически отрицает факт происшествия. «Никакие противоправные действия ни в самом банке, ни в офисах, арендуемых банком, не осуществлялись и не осуществляются, денежные средства у банка или его клиентов не похищались, — говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию РБК за подписью председателя правления Юрия Карасева. — В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка «Металлург» находятся другие арендаторы помещений, в офисах которых, возможно, и проводились оперативно-разыскные мероприятия». От дополнительных комментариев предправления отказался.

Корреспондент РБК побывал в здании банка и убедился, что речь идет об отдельно стоящем трехэтажном здании, окруженном забором. Единственная открытая в рабочее время дверь — главный вход с надписью «Банк «Металлург». Чтобы попасть в офисы компаний-арендаторов, необходимо связаться с ними по внутреннему телефону и пройти через помещения банка. Среди небольшого списка арендаторов корреспондент РБК обнаружил в том числе компании, аффилированные с руководством банка.

Следствием по делу о налетчиках из центрального аппарата ФСБ руководит заместитель начальника 1-го следственного отдела военно-следственного управления по Москве Дмитрий Долгов. Оперативным сопровождением расследования занимается управление собственной безопасности ФСБ. Дело может привести к расследованию целой серии преступлений группы сотрудников центрального аппарата, за которым могут последовать обвинения в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), серии мошенничеств (ст. 159 УК) и разбойных нападений (ст. 162 УК), констатируют собеседники РБК в спецслужбе.