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Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Потерпевшим в деле о налете офицеров ФСБ, похитивших 136 млн руб., признали 33-летнего безработного жителя панельной девятиэтажки на юго-западе Москвы. Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег
Фото: РИА Новости

Налет под видом спецоперации

Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн руб. «в долг у знакомых». Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах.

По словам мужчины, признанного потерпевшим (его данные есть в распоряжении РБК), в мае 2019 года он стал искать, где можно обменять крупную сумму в рублях на доллары. Один из знакомых рассказал, что помочь с обменом по выгодному курсу может некий Борис, якобы связанный с руководством небольшого московского банка «Металлург» (по данным ЦБ, на 89% контролируется 56-летним выходцем из ГРУ Юрием Карасевым). В течение месяца при помощи Бориса и их общего знакомого потерпевший несколько раз приезжал в банк на улице Ивана Бабушкина, где менял рубли на доллары «через кассу банка», заверил следователей предполагаемый владелец денег. В июне мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн руб. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65 руб. 5 коп. за доллар.

Для совершения операций надо было привезти всю сумму 10 июня в 15:00 в банк «Металлург». Тогда потерпевший обратился за помощью к другому своему знакомому, владельцу бронированного автомобиля. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Днем 10 июня потерпевший и владелец бронированного автомобиля с вооруженной охраной из трех уроженцев Грузии погрузили деньги, основная часть которых помещалась в двух сумках (по 52 млн руб. в каждой), в машину и поехали к офису банка.

Посредник предложил клиентам подъехать к входу позади здания. Перевозившая деньги машина с пассажирами въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредников, мужчины занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Почти сразу после этого появились около десяти человек, некоторые были в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, они забрали наличность и скрылись на такси.

Выяснить у потерпевшего (его имя не публикуется по просьбе правоохранительных органов) более подробную версию происхождения денег корреспонденту РБК не удалось. На переданную просьбу связаться с ним мужчина не отреагировал. В базе данных СПАРК удалось обнаружить сведения о его регистрации в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя в конце 2014 года с целью производства и торговли изделиями из меха. В 2017-м деятельность ИП была официально прекращена.

Задержания на спецобъекте и Лубянке

Потерпевший заподозрил, что случившееся не совсем похоже на реальную операцию ФСБ, и обратился в полицию. На место выехали оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО. На следующий день, 11 июня, по результатам проведенной проверки следователь УВД по ЮЗАО возбудил уголовное дело по ст. 162 ч. 4 п. «б» (разбой в особо крупном размере).

Именно полицейские УВД по ЮЗАО изучили камеры видеонаблюдения, установили микроавтобус «Мерседес», куда пересели нападавшие, провели опросы свидетелей и другие оперативно-разыскные мероприятия, которые позволили в короткие сроки установить обстоятельства преступления и личности налетчиков, а также собрать основные доказательства по делу, настаивают собеседники РБК в правоохранительных органах.

Только после этого, в конце июня, собранная информация была доведена до УСБ ФСБ. Почти сразу же был проинформирован директор федеральной службы Александр Бортников. 28 июня в соответствии с подследственностью дело было передано в Военное следственное управление СК по Москве.

Аналогичные инциденты с участием бойцов спецназа ФСБ или оперативных подразделений и ранее попадали в поле зрения УСБ ФСБ. Как сообщал РБК, в аналогичных преступлениях подозревали группу сотрудников центрального аппарата федеральной службы, включая офицеров оперативно-разыскного управления (ОРУ) 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Тогда до возбуждения уголовного дела не дошло, однако в связи с расследованием подал в отставку начальник управления. В этот раз руководство ФСБ санкционировало показательное задержание.

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Операция была спланирована силами УСБ ФСБ. Задержания и обыски начались 2 июля. 17 обысков прошли только на объекте «Спутник» в подмосковной Балашихе, где проживают офицеры спецназа ФСБ. Некоторые были задержаны прямо во дворе главного здания на Лубянке. Внук ветерана госбезопасности и начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина, майор «банковского» управления К Службы экономической безопасности ФСБ Александр Карелин был задержан на отдыхе в Крыму (в первом материале с подробностями дела РБК ошибочно упоминал о его задержании на Лубянке вместе с офицерами спецназа). В тот же день о задержании двух сотрудников ФСБ за хищение средств у предпринимателя лаконично сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Пропавший Борис

4 июля Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для первых семи обвиняемых, среди которых оказались два оперативника управления К — Карелин и Власов, три бойца спецназа ФСБ «Альфа», боец спецподразделения «Вымпел» и сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин. В роли последнего следствию еще предстоит разобраться, так как он находился «под сильным влиянием знакомых из ФСБ и был уверен в законности любых их действий», говорят собеседники РБК. Как сообщал ранее РБК, на причастность к этому и аналогичным преступлениям проверяют еще с десяток сотрудников ФСБ. Некоторые из них, по данным источников РБК, знакомых с расследованием, объявлены в розыск.

Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, — предприниматель Борис Караматов. Именно он, как предполагает следствие, выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. По предварительной версии, именно у Караматова может находиться бóльшая часть похищенных денег, говорят собеседники РБК. Его местонахождение пока не установлено.

Ранее Караматов возглавлял компанию ООО «Евразия», управляющее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в убийстве, а потом в хищении активов партнера. В итоге в результате сделки со следствием Караматова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. Поступить в суд его уголовное дело должно было уже в этом году.

Руководство «Металлурга» категорически отрицает факт происшествия. «Никакие противоправные действия ни в самом банке, ни в офисах, арендуемых банком, не осуществлялись и не осуществляются, денежные средства у банка или его клиентов не похищались, — говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию РБК за подписью председателя правления Юрия Карасева. — В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка «Металлург» находятся другие арендаторы помещений, в офисах которых, возможно, и проводились оперативно-разыскные мероприятия». От дополнительных комментариев предправления отказался.

Корреспондент РБК побывал в здании банка и убедился, что речь идет об отдельно стоящем трехэтажном здании, окруженном забором. Единственная открытая в рабочее время дверь — главный вход с надписью «Банк «Металлург». Чтобы попасть в офисы компаний-арендаторов, необходимо связаться с ними по внутреннему телефону и пройти через помещения банка. Среди небольшого списка арендаторов корреспондент РБК обнаружил в том числе компании, аффилированные с руководством банка.

Следствием по делу о налетчиках из центрального аппарата ФСБ руководит заместитель начальника 1-го следственного отдела военно-следственного управления по Москве Дмитрий Долгов. Оперативным сопровождением расследования занимается управление собственной безопасности ФСБ. Дело может привести к расследованию целой серии преступлений группы сотрудников центрального аппарата, за которым могут последовать обвинения в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), серии мошенничеств (ст. 159 УК) и разбойных нападений (ст. 162 УК), констатируют собеседники РБК в спецслужбе.

Автор: Максим Солопов
При участии: Дмитрий Серков, Владимир Дергачев
Теги: ФСБ, ОПГ, банки
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