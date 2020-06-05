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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 57 пациентов с коронавирусом

У всех из них подтвердили пневмонию. Общее число летальных исходов в столице выросло до 2806
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 57 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Во всех случаях у них был подтвержден диагноз «пневмония».

Общее число летальных исходов в столице с начала пандемии достигло 2806.

По состоянию на 4 июня в Москве подтвердили 189 241 случай заболевания, выздоровели 94 715 человек. За сутки в городе выявили 1998 новых случаев заражения. 3 июня в столице был зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших с середины апреля — 1842.

Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля
Политика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По данным штаба на 4 июня, всего в России от коронавируса скончались 5384 человека. На втором после Москвы месте по числу жертв находится Подмосковье — 534 летальных исхода. Следом идут Дагестан (287 умерших) и Санкт-Петербург (264 жертвы).

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик распространения инфекции в городе позади. От того, как скоро начнется массовая вакцинация, будет зависать отмена введенных из-за пандемии ограничений, заявил он. По словам мэра, поступление вакцины ожидается в октябре, а масочный режим, по разным оценкам, может сохраняться вплоть до февраля следующего года.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости, а прогнозы по поводу возвращения России  к прежней жизни нужно давать с опорой на мнение специалистов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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