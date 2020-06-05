В Москве умерли еще 57 пациентов с коронавирусом

У всех из них подтвердили пневмонию. Общее число летальных исходов в столице выросло до 2806

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 57 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Во всех случаях у них был подтвержден диагноз «пневмония».

Общее число летальных исходов в столице с начала пандемии достигло 2806.

По состоянию на 4 июня в Москве подтвердили 189 241 случай заболевания, выздоровели 94 715 человек. За сутки в городе выявили 1998 новых случаев заражения. 3 июня в столице был зафиксирован минимальный суточный прирост заболевших с середины апреля — 1842.

По данным штаба на 4 июня, всего в России от коронавируса скончались 5384 человека. На втором после Москвы месте по числу жертв находится Подмосковье — 534 летальных исхода. Следом идут Дагестан (287 умерших) и Санкт-Петербург (264 жертвы).